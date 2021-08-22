Алла Пугачова вийшла в світ в стильному образі

Російська співачка Алла Пугачова сходила в італійський ресторан зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. Там вона сфотографувалася з шеф-кухарем Сергієм Сільченко, повідомляє УНИАН.

У кадрі Примадонна позувала в зелених штанях, білій блузі і малахітовому жакеті. Доповнила вона такий вечірній образ яскравим кольє зі смарагдами. Також Алла Борисівна зробила кучеряві локони і нанесла яскравий макіяж.

"Неймовірна Аллочка", "Дуже добре збереглася для свого віку. З Галкіним прям розквітла", "Пластмасова" , - розділилися в думках шанувальники.