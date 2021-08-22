Україна, Німеччина і Франція повинні мати консолідовану позицію - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України, Німеччини та Франції повинна бути консолідована позиція щодо плану мирного врегулювання на Донбасі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель у Києві в неділю.

"Пріоритетною темою наших сьогоднішніх переговорів був процес мирного врегулювання на Донбасі. Важливо, щоб Україна, Німеччина та Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який повинен бути заснований на кластерах" , - зазначив Зеленський.

За словами глави Української держави, "актуальним також залишається Паризький (саміт лідерів "нормандського формату відбувався у Парижі у грудні 2019 року - ІФ) розпорядок, який має бути імплементований".

"Ми прагнемо досягти стабільного та постійного режиму припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ із боку тимчасово окупованих територій і доступу на тимчасово окуповані території представників Міжнародного комітету Червоного Хреста" , - сказав він.

Він додав, що "позиція України щодо необхідності проведення саміту "нормандської четвірки" залишається незмінною, але поки що відсутній прогрес - тиск на РФ має зберігатися й Україна хотіла б бачити активні зусилля західних партнерів".