Зеленський продовжує сподіватися на постачання зброї з Німеччини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує розраховувати на постачання зброї з Німеччини, повідомляє Интерфакс-Украина.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час пресконференції за підсумками зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель у Києві в неділю.

"Ми зверталися щодо постачань (в Україну - ред.) зброї до німецького уряду і в тому чи іншому вигляді отримували відмови, тому я справді дуже хотів би, і ми дійсно працюємо - в межах навчань, у межах натівських навчань.

Справді, і Європа, і Німеччина нас підтримують. Однак нам потрібні дуже предметні речі. І ми знаємо, в яких напрямах Німеччина могла б нас підтримати. І ми все ще на це дійсно сильно розраховуємо й очікуємо", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що наразі не хотів би перераховувати всіх важливих речей.

"Але в межах наших домовленостей із Німеччиною і співпраці з НАТО Україна очікує і снайперських гвинтівок, і ще багато речей, окрім флоту, і військових катерів, які ми хотіли б отримати від наших партнерів. Це майбутня велика і довга розмова", - наголосив глава держави.

Зеленський також додав, що в межах його зустрічі з Меркель один на один "про це (постачання зброї в Україну з Німеччини - ред.) розмови не було".