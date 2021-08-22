Хайден Панеттьєрі 32: як змінювалася колишня наречена Кличко

Американська актриса Хайден Панеттьєрі 21 серпня відсвяткувала свій 32-й день народження. В Україні про існування Хайден ніхто не знав до 2009 року, коли вона не познайомилася з Володимиром Кличком, повідомляє Обозреватель.

2001 рік.
2001 рік. Джерело: Beauty.ua

2003 рік.
2003 рік. Джерело: Beauty.ua

Роман спортсмена і артистки тривав два роки. Потім пара розірвала стосунки. У 2013 році Хайден і Володимир зійшлися знову і до кінця року оголосили про заручини.

2004 рік.
2004 рік. Джерело: Beauty.ua

2005 рік.
2005 рік. Джерело: Beauty.ua

У грудні 2014 року Панеттьєрі народила Володимиру дочка Кайю Євдокію. Після пологів молоду маму здолала важка післяродова депресія, через яку актрисі доводилося звертатися за допомогою до фахівців.

2008 рік.
2008 рік. Джерело: Beauty.ua

2007 рік.
2007 рік. Джерело: Beauty.ua

2006 рiк.
2006 рiк. Джерело: Beauty.ua

У серпні 2018 року український боксер і американська актриса остаточно розлучилися.

2009 рік.
2009 рік. Джерело: Beauty.ua

Після цього залишивши колишньому чоловікові їх спільну доньку, знаменитість стала вести розгульний спосіб життя. Американка закрутила роман з актором-початківцем Брайаном Хікерсоном. Водночас актриса зловживала алкоголем.

2011 рік.
2011 рік. Джерело: Beauty.ua

2012 рік.
2012 рік. Джерело: Beauty.ua

У травні 2019-го Хікерсон побив Хайден. Незважаючи на це Хайден не стала подавати на бойфренда в суд і пробачила його.

2014 рік.
2014 рік.

2014 рік.
2014 рік.

У лютому 2020-го Брайан знову підняв руку на знамениту подругу. Цього разу його заарештували і засудили до тюремного терміну.

2015 рік.
2015 рік.

2016 рік.
2016 рік.

У липні 2021 року стало відомо, що Хайден вирушила на романтичну зустріч iз Хікерсоном відразу ж після того, як він вийшов з в'язниці.

2018 рік.
2018 рік.

2020 рік.
2020 рік. Джерело: Instagram Хайден Панеттьєрі

2021 рік.
2021 рік. Джерело: Instagram Хайден Панеттьєрі
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