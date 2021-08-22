Хайден Панеттьєрі 32: як змінювалася колишня наречена Кличко
Американська актриса Хайден Панеттьєрі 21 серпня відсвяткувала свій 32-й день народження. В Україні про існування Хайден ніхто не знав до 2009 року, коли вона не познайомилася з Володимиром Кличком, повідомляє Обозреватель.
Роман спортсмена і артистки тривав два роки. Потім пара розірвала стосунки. У 2013 році Хайден і Володимир зійшлися знову і до кінця року оголосили про заручини.
У грудні 2014 року Панеттьєрі народила Володимиру дочка Кайю Євдокію. Після пологів молоду маму здолала важка післяродова депресія, через яку актрисі доводилося звертатися за допомогою до фахівців.
У серпні 2018 року український боксер і американська актриса остаточно розлучилися.
Після цього залишивши колишньому чоловікові їх спільну доньку, знаменитість стала вести розгульний спосіб життя. Американка закрутила роман з актором-початківцем Брайаном Хікерсоном. Водночас актриса зловживала алкоголем.
У травні 2019-го Хікерсон побив Хайден. Незважаючи на це Хайден не стала подавати на бойфренда в суд і пробачила його.
У лютому 2020-го Брайан знову підняв руку на знамениту подругу. Цього разу його заарештували і засудили до тюремного терміну.
У липні 2021 року стало відомо, що Хайден вирушила на романтичну зустріч iз Хікерсоном відразу ж після того, як він вийшов з в'язниці.