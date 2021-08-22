Меркель пояснила свою відсутність на Кримській платформі
Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевняє, що її відсутність на саміті Кримської платформи 23 серпня не свідчить про бажання догодити Росії, повідомляє Кореспондент.
"Ні, це не говорить про це (її відсутність - про бажання догодити РФ). Я чітко сказала, що анексію Криму ми вважаємо порушенням міжнародного права. Тут нічого не змінилося", - заявила Меркель на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
Також вона пояснила, чому в Україні на саміт не приїде міністр закордонних справ Німеччини.
"Ми говорили про те, що приїде на Кримську платформу наш міністр закордонних справ, і днем раніше я приїду (в Україну). Те, що наш міністр зараз не приїде, не пов'язане з нашими відносинами з Росією, а лише з тим, яка ситуація склалася зараз в Афганістані. Тому ми зараз відправляємо сюди нашого міністра енергетики та економіки, який має такий же ранг, як міністр закордонних справ", - наголосила Меркель.