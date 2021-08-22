Меркель пояснила свою відсутність на Кримській платформі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевняє, що її відсутність на саміті Кримської платформи 23 серпня не свідчить про бажання догодити Росії, повідомляє Кореспондент.

"Ні, це не говорить про це (її відсутність - про бажання догодити РФ). Я чітко сказала, що анексію Криму ми вважаємо порушенням міжнародного права. Тут нічого не змінилося" , - заявила Меркель на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Також вона пояснила, чому в Україні на саміт не приїде міністр закордонних справ Німеччини.