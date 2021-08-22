Афганська жінка народила в літаку ВПС США
Афганська жінка народила дівчинку на борту рейсу ВПС США під час евакуації з Кабула, повідомляє Кореспондент.
Про це повідомила команда повітряної мобільності Сполучених Штатів.
"У матері почалися перейми в середині польоту, це спонукало пілота знизити висоту, щоб збільшити тиск повітря, що допомогло стабілізувати ситуацію і врятувати життя матері", - йдеться в повідомленні в Twitter.
Літак приземлився на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині.
Жінку і новонароджену доставили до найближчого медичного закладу. Вони обидві перебувають в задовільному стані.