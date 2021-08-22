Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи"

Президент України Володимир Зеленський нагородив федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель державною нагородою "Орден Свободи" за багаторічну підтримку України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як пише прес-служба глави держави, Зеленський подякував Меркель за тверду підтримку України в ключових питаннях, а також зазначив, що її візит до Києва напередодні 30-річчя української незалежності і старту "Кримської платформи" є дуже важливим.

"У вересні Німеччина обиратиме нового канцлера. Особисто я переконаний, що пані Меркель залишиться активним учасником політичного життя Німеччини і Європи. Але знайте, що в будь-якому випадку, в будь-якому статусі і в будь-який час ви завжди будете бажаним гостем в Україні. Спасибі" , - сказав Зеленський .

"Орден Свободи" - державна нагорода України для відзначення видатних та особливих заслуг в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних і політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

"Орден Свободи" є вищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства (до 2008 таким був орден князя Ярослава Мудрого).