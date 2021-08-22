Як зустрічали Меркель в аеропорту Бориспіль (відео)

Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель в аеропорту "Бориспіль" зустріли скромною компанією – не було керівництва ні Офісу президента, ні Міністерства закордонних справ. Мера Києва Віталія Кличка на зустріч не пропустили, попри його бажання, повідомляє Обозреватель.

Про "тверезу" зустріч Меркель написав у Twitter німецький журналіст Йорг Бланк. Він перебував на місці події.

"Тверезий прийом канцлера в Києві. Віталія Кличка також не було, як планувалося. Нещодавно Зеленський звинуватив Меркель у неефективній політиці щодо Росії. Він робить ставку на "Зелених" у наступному федеральному уряді?" – написав журналіст .

Зустріч Меркель в аеропорту "Бориспіль". Джерело: Twitter Йорга Бланка

На відео помітно, що серед людей, які зустрічали канцлерку з літака, не було ні Андрія Єрмака, ні Дмитра Кулеби. Привіталися з гостею кілька осіб, серед яких посол Німеччини в Україні, пані Анка Фельдгузен. Вона перекинулася з Меркель кількома словами.

Головною "масовкою" біля літака були охоронці. Саме вони не пропустили мера Києва Віталія Кличка, хоча він хотів потрапити до літака. Очільник міста наголошував на тому, що повинен зустріти гостю відповідно до протоколу. Проте його прізвища не виявилося у списку.