Кращі б/у автомобілі-гібриди 2021 року

Британці запропонували рейтинг б / у гібридів, які виступлять гідною альтернативою електрокарам, повідомляє РБК-Україна.

Електрифікація стала головною тенденцією світового автопрому останніх років, але далеко не всі можуть собі дозволити купити новий електрокар, навіть "беушний". Експерти британського видання AutoExpress запропонували альтернативу - потримані гібридні автомобілі.

Гібриди існують вже кілька десятиліть і відрізняються багатьма перевагами. У них використовується невеликий електродвигун і акумулятор, які можна використовувати для приведення в рух коліс на короткий час.

Це підвищує ефективність, знижує викиди і забезпечує тиху роботу на низькій швидкості.

1. BMW 330e

BMW 3 серії завжди були одними з найбільш затребуваних компактних седанів, в чималому ступені завдяки широкому діапазону як чотирьох- і шестициліндрових бензинових, так і дизельних двигунів. Їх привабливість тільки зросла з появою підключається гібрида.

Модель 330e дала покупцям зручність 2-літрового бензинового двигуна, і при цьому електродвигун додав переваги, в тому числі можливість не виділяти забруднюючі речовини і скорочення рахунків за паливо - особливо при коротких поїздках.

Німці оснастили цю модель акумулятором ємністю 7,6 кВтг, що забезпечує запас ходу тільки на електротязі в 40 км. Завдяки силовій установці на 87 л.с. потужність в електричному режимі плавна і адекватна.

Коли потрібно більше потужності, в дію вступає 182-сильний бензиновий агрегат, що розганяється до 100 км / год за 6,1 секунди.

Це означає, що реальна продуктивність "гібрида" не набагато менше, ніж у шестицилиндрового дизельного 330d. Пасажирське простір спереду і ззаду так само комфортно, як і у всій решті лінійці 3-й серії.

Батарея зберігається під підлогою багажника, і хоча його загальна місткість в результаті зменшилася, обсяг завантаження 370 літрів все ще прийнятний.

В іншому 330e зберігає всі якості, які роблять серію відмінним вибором. На дорозі він сподобається більш просунутим водіям завдяки маневреному, але стабільному балансу шасі, гострого рульового управління і гарному зчепленню. Проте, ця спортивна динаміка не шкодить комфорту.

2. Hyundai Ioniq PHEV

Hyundai Ioniq PHEV (гібрид) є гідною альтернативою для Toyota Prius, якщо водій хоче зручний, тихий і легкий автомобіль для їзди на роботу, помічають експерти.

Дальність ходу складе близько 62 км, якщо зарядити батарею повністю - це більш ніж достатньо для повсякденних поїздок.

Авто оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном. Інтер'єр Ioniq трохи "нуднуватий всередині", відзначають в AutoExpress, але в ньому є все необхідне, включаючи Android Auto і Apple CarPlay, в купе з великим сенсорним дисплеєм на приладовій панелі.

3. Toyota Prius

Prius - цілком комфортний, технологічний і економний варіант. Четверте покоління даної моделі, представлене в 2015 році, перейшло на нове шасі, а складна настройка підвіски забезпечує впевнену їзду і хорошу керованість.

Платформа була розроблена з урахуванням гібридних силових агрегатів, тому батареї не займають багато місця. Таким чином, обсяг 343-літрового багажника цілком прийнятний.

4. Kia Niro

Kia Niro схожий на Hyundai Ioniq. Обидві моделі доступні в повністю електричному виконанні, а також в варіаціях PHEV і традиційних гібридних моделях.

Фанатам позашляховиків сподобається кліренс і щодо практичний багажник об'ємом 382 літри.

Всі моделі мають круїз-контроль і клімат-контроль, багатофункціональне рульове колесо і супутникову навігацію.

5. Toyota C-HR

Це стильний гібридний позашляховик. Ходова частина Toyota C-HR аналогічна з Prius, тому машина також зручна в управлінні. Авто обладнане 1,8-літровим ДВС і електродвигуном з коробкою передач CVT.

А ось в салоні трохи затісно. Проте, в ньому все ще достатньо місця для сім'ї, і багажник пристойний.

C-HR - хороший вибір в сегменті позашляховиків середнього розміру з доступних на ринку, незважаючи на важку батарею, яка тихо поводиться на невеликій швидкості. Також авто "відмінно справляється з вибоїнами на дорогах", помічають експерти видання.

6. BMW i3 Rex

До 2018 року автомобілі цієї моделі були доступні з крихітним бензиновим двигуном.

У нього невеликий паливний бак, тому тут не вийде далеко виїхати на паливі. Але якщо не вийде знайти зарядну станцію в більш тривалій поїздці, завжди можна долити трохи пального і протягнути "ще кілька кілометрів".

Даний авто - непогане рішення для тих, хто хоче електромобіль і не сильно хвилюватися про запас ходу, маючи бензиновий бак "про запас".

7. Mitsubishi Outlander PHEV

Це вже більший позашляховик, але все з тією ж електричною силовою установкою.

Практичний Outlander PHEV, з великим багажником і просторим салоном. В інших аспектах він не такий гарний, так як "трохи гучний, не так зручний, нудний в управлінні і не так ефективний", відзначають аналітики.

Проте, наявність електродвигуна означає, що експлуатаційні витрати будуть досить низькими. На чистому електрозарядов електрокар може проїхати не більше 50 км, навіть при самій спокійно їзді.

8. Volkswagen Golf GTE

Теж непоганий вибір гібридного авто. "Німець" добре управляється і має "пристойну продуктивність", пишуть експерти. Це означає, що водій може використовувати двигун для більш швидкісної їзди на трасі, а потім неспішно пересуватися по міських вулицях.

Автомобіль практичний, зручний і в той же час добре "упакований", відзначають у виданні, тобто має всі риси добротного універсального автомобіля.