Україна потребує великих грошей - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує великих грошей для переходу на "зелену енергетику", повідомляє УНИАН.

Про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

За словами Зеленського, Україна має амбітний план "зеленої трансформації", а також підтримує кліматичні амбіції Євросоюзу.

"Перехід на "зелену енергетику" і "зелений курс" України, я про це сказав - ми це теж обговорюємо з пані Меркель. Україна вимагає дуже великих грошей і довгого терміну. Тому я і хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна, і що може втратити наша країна після того, як закінчиться договір 2024 року, і хто дає конкретні гарантії Україні" , - зазначив Зеленський.

Своєю чергою, Меркель підкреслила, що Німеччина зобов'язується сплатити до 175 млн євро до фонду з метою сприяння "оновленню енергетики".

Канцлер вважає, що в питанні про продовження договору на транзит газу через територію України після 2024 року важливо, щоб Україна залишилася транзитною країною.

"Україна має розвиватися в бік кліматичного нейтралітету. Німеччина цього повинна досягти до 2045 року. І саме тому буде менше споживання газу. Тоді газ не йтиме ні через "Північний потік", ні через газотранспортну систему України. І тоді Україна повинна бути готова" , - заявила Меркель.

Вона сказала, що одна з можливостей - це партнерство для "зеленої енергетики" саме в питанні виробництва водню, але з 2024 року неможливо буде замінювати газ воднем.

За словами Меркель, в Україні існує можливість, що з відновлюваних джерел енергії можна буде виробляти "зелений водень".

Своєю чергою Зеленський зазначив, що коли мова йде про питання виробництва водню, то це треба розуміти як майбутню перспективу, але питання газопроводу "Північний потік-2" не стосується перспективи.