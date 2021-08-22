Росія створює штучний дефіцит газу в Європі

Глава "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко заявив, що "Газпром" створює штучний дефіцит газу, щоб Європа дозволила запустити "Північний потік-2". За його словами, це шантаж, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповiв Юрій Вітренко в ефірі "Україна 24"﻿.

"Є реальна проблема з тим, що "Газпром" набагато менше газу зараз поставляє в Європу і це призводить до рекордного збільшення цін в Європі. Якщо минулого року "Газпром" забронював для транзиту 65 млрд через Україну, то цього року тільки 40. Вони фактично таким чином шантажують Європу і кажуть: "Дивіться, ми створюємо штучний дефіцит газу, якщо ви не дасте нам запустити "Північний потік-2", то відповідно зробимо так, що вам взимку не буде вистачати газу" , - заявив він.

За словами Вітренко, Росія використовує газ як геополітичну зброю.