Україна готова відправити до Криму бутильовану воду

У разі виникнення в окупованому Криму гуманітарної катастрофи Україна готова відправити на півострів бутильовану воду, повідомляє Деловая столица.

Про це 22 серпня заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

"У випадку погіршення ситуації ми готові пропустити до Криму і самі направити на півострів гуманітарний вантаж з бутильованюї водою. Ми вже це робимо в тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей. Ми вже навіть звернулися до міжнародних організацій щодо надання нам такої можливості" , — сказав він.

Яременко підкреслив, що за все, що відбувається на півострові відповідає країна-окупант, а по Північно-Кримському каналу вода не піде в Крим до деокупації території.

Нагадаємо, раніше спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Україна може відновити постачання води в окупований Крим в разі "дуже серйозних поступок з боку Росії" таких як, наприклад, виведення військ з Донбасу або повне виконання Кремлем Мінських угод.