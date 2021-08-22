"Кримську платформу" за 6,8 млн організував ФОП з Києва

Організацією великого саміту "Кримська платформа" займеться фізична особа-підприємець Ігор Малахов з Києва. Всього буде виділено майже 6,8 млн гривень з державного бюджету, повідомляє Обозреватель.

Кошторис саміту в Facebook опублікував правозахисник Денис Ярославський. Згідно з документом, найбільші витрати виділять на "Розробку проєкту декорування" – 312 тисяч грн, "Створення інтерактивних цифрових фотозоні" – 615 тисяч грн, "Інтерактивний портал "Листи до Криму" – 454 тисячі грн, "Мультимедійна галерея "Символи Криму" – 951 тисяча грн, "Мультимедійний куб "Наше серце з Кримом" та" Музичний анімаційний кліп "Крим" – 450 тисяч грн.

"Швидше за все, я не тим займаюся. Гроші за фактом за повітря, цифри з голови і перевірити їх неможливо" , – зазначив Ярославський.

Кошторис щодо організації саміту. Джерело: Facebook/Денис Ярославський.

Україна почала процес по деокупацію Криму, запускаючи його в рамках нового міжнародного саміту "Кримська платформа". Захід заплановано провести напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня 2021 року.

23 серпня народні депутати скликали позачергове засідання Верховної Ради, присвячене "Кримській платформі". Для цього в парламенті зібрали 156 підписів.