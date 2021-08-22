23 серпня: свята, прикмети та іменинники

23 серпня в народі святкують Лаврентіїв день. В Україні на цей понеділок припав День Державного прапора. Іменинники 23 серпня: Афанасій, В'ячеслав, Роман, повідомляє Обозреватель.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 23 серпня, читайте в матеріалі.

Лаврентіїв день

Православна церква вшановує пам'ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади, страченого під час гонінь за імператора Валеріана.

У народі Лаврентія вважали цілителем очних хвороб, тому йому молилися про прозріння, а також про захист від лихого ока.

Вода 23 серпня набуває цілющих властивостей. Джерело: Pexels

Символ 23 серпня – вода. Вона набувала в цей день цілющих властивостей. Дівчата рано вранці ходили до джерела вмитися, щоб стати гарними, а дітей поїли ранковою росою, щоб ті були здоровими.

По воді також дивилися, якою буде осінь і зима.

День Державного прапора

Ця дата встановлена Указом Президента України № 987/2004 від 23 серпня 2004 року. До цього День прапора відзначався 24 липня.

Цікаво, що історія жовто-блакитної символіки набагато старше незалежної України. Цей колір почав поширюватися після лютневої революції 1917 року, а 1918 році жовто-блакитним став прапор УНР.

День Державного прапора України святкують 23 серпня. Джерело: ТСН

24 серпня 1991 відбулося проголошення Акта про незалежність України, і над будинком Верховної Ради піднявся синьо-жовтий прапор. А 18 вересня 1991 року був затверджений офіційним символом країни.

Народні прикмети 23 серпня

Якщо тепло і йде дощ – до вдалої риболовлі.

Ні хвиль на воді – до теплої осені й м'якої зими.

Якщо озеро "хвилюється" – буде холодна осінь і сувора зима.

Дрібна брижа на воді – залишок серпень і вересень будуть дощовими та вітряними.

Листя липи знизу пожовкли – до багатого врожаю озимих.

Що не можна робити 23 серпня