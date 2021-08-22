23 серпня: свята, прикмети та іменинники
23 серпня в народі святкують Лаврентіїв день. В Україні на цей понеділок припав День Державного прапора. Іменинники 23 серпня: Афанасій, В'ячеслав, Роман, повідомляє Обозреватель.
Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 23 серпня, читайте в матеріалі.
Лаврентіїв день
Православна церква вшановує пам'ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади, страченого під час гонінь за імператора Валеріана.
У народі Лаврентія вважали цілителем очних хвороб, тому йому молилися про прозріння, а також про захист від лихого ока.
Символ 23 серпня – вода. Вона набувала в цей день цілющих властивостей. Дівчата рано вранці ходили до джерела вмитися, щоб стати гарними, а дітей поїли ранковою росою, щоб ті були здоровими.
По воді також дивилися, якою буде осінь і зима.
День Державного прапора
Ця дата встановлена Указом Президента України № 987/2004 від 23 серпня 2004 року. До цього День прапора відзначався 24 липня.
Цікаво, що історія жовто-блакитної символіки набагато старше незалежної України. Цей колір почав поширюватися після лютневої революції 1917 року, а 1918 році жовто-блакитним став прапор УНР.
24 серпня 1991 відбулося проголошення Акта про незалежність України, і над будинком Верховної Ради піднявся синьо-жовтий прапор. А 18 вересня 1991 року був затверджений офіційним символом країни.
Народні прикмети 23 серпня
- Якщо тепло і йде дощ – до вдалої риболовлі.
- Ні хвиль на воді – до теплої осені й м'якої зими.
- Якщо озеро "хвилюється" – буде холодна осінь і сувора зима.
- Дрібна брижа на воді – залишок серпень і вересень будуть дощовими та вітряними.
- Листя липи знизу пожовкли – до багатого врожаю озимих.
Що не можна робити 23 серпня
- 23 серпня варто відмовитися від походу в салон краси й не робити манікюр і педикюр, інакше з частиною нігтьової пластини піде здоров'я.
- У цей день категорично заборонено купатися у водоймах, лагодити взуття або одяг.
- Не можна прибирати в будинку.
- Цей день також не підходить для готування.