Шмигаль зустрівся з Меркель: подробиці

Прем'єр Денис Шмигаль на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що стратегічною метою України є інтеграція енергосистеми нашої країни в європейську мережу ENTSO-E, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі﻿.

"Пріоритетом і стратегічною метою є інтеграція української енергосистеми в європейську мережу ENTSO-E. Україна неухильно дотримується взятих зобов'язань для реалізації повної інтеграції, запланованої на 2023 рік, яка дасть Україні реальну енергонезалежність і можливість відокремитися від енергосистем РФ і Білорусі" , — сказав він.

Перспективними напрямками енергетичного партнерства, за словами прем'єра, є співпраця в сфері відновлюваної енергетики та водню.

"Ми зацікавлені в пілотних водневих проєктах з німецькими партнерами для початку спільного виробництва і транзиту водню в Німеччину і Європу. Німецькій стороні передано на розгляд кілька українських проєктних пропозицій по водню" , — сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна вітатиме початок до кінця цього року кількох двосторонніх пілотних проєктів.

Меркель запевнила, що співпраця України і Німеччини в сфері енергетики буде продовжено.

Канцлер ФРН також зазначила, що Німеччина виступає за продовження транзиту газу в Європу через українську газотранспортну систему.