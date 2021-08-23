Вчені виявили рибу-перевертня

У США поблизу берега затоки Монтеррей у штаті Каліфорнія знайшли загадкового морського жителя – яскраво-помаранчеву самку риби-кита. Протягом свого життя вона може набувати трьох абсолютно різних форм, тому вважається рибою-перевертнем, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє Live Science, незвичайну істоту виявили фахівці з Науково-дослідного інституту акваріума Монтерей-Бей за допомогою керованого підводного апарата. Вона перебувала на глибині 2013 м.

Науковці зазначили, що рибу-кита дуже рідко можна побачити живою на глибині, і хоча з кожним новим зануренням вчені отримують все більше інформації, загадок все одно лишається дуже багато. Сучасна наука вкрай мало знає про життя цих риб, хоча їх відкрили ще у 1895 році.

Рибу-кита дуже рідко можна побачити живою на глибині. Джерело: Скриншот відео

Через те, що тварина може набувати різних форм протягом життя, вчені часто помилково одну й ту саму істоту сприймали за різних, що значно гальмувало її вивчення.

Зокрема, коли риба-кит народжується, то має довгі стрічкоподібні хвости та рот. У дорослих самців по всьому тілу розростає луска, зменшується рот до крихітного розміру і зникають щелепи. Крім того, у них зникає стравохід, кишечник і шлунок, бо тварина вже ніколи не вживатиме їжу. Натомість у грудній клітці з'являються статеві органи та гігантська печінка – своєрідне сховище для енергії.

Самки також зазнають трансформації – тіло розширюється, внаслідок чого вона починає нагадувати мініатюрного вусатого кита. Виростає більша за самця. Тіло у деяких видів стає яскраво-помаранчевого відтінку, що допомагає їм стати майже невидимими в морських глибинах.

Химерна трансформація, яку здійснюють ці кити – безпрецедентне явище серед тварин, тому протягом багатьох десятиліть фахівці навіть не підозрювали, що різні види форми є одним зоологічним сімейством. довести це вдалося лише 2009 року.