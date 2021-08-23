В Австралії виявлено новий вид тютюну

В Австралії виявили незвичайний тютюн, який ловить дрібних комах, використовуючи залізисті волоски. Відкриття вчені зарахували до нового виду Nicotiana insecticida, повідомляє Обозреватель.

При цьому рослина не харчується комахами, а таким чином лише захищається від них. Результати відповідного дослідження було опубліковано в журналі Curtis's Botanical Magazine.

Як зазначається, дослідники Марк Чейз з Королівських ботанічних садів К'ю (Великобританія) і Мартен Хрістенхюс з Університету Кертіна (Австралія) виявили тютюн, що належить до сімейства N. Occidentalis. На його стеблах було безліч мертвих комах.

Рослина не харчується комахами, а лише захищається від них. Джерело: Chase & Christenhusz / Curtis's Botanical Magazine

Вчені встановили, що рослина, яке зустрічається в Західній Австралії та Північній Території, ловить дрібних комах за допомогою клейких волосків.

Із зібраного насіння нового виду тютюну ботаніки виростили рослини в Садах К'ю в Лондоні. З'ясувалося, що й в умовах теплиці тютюн зберіг здатність ловити комах.

Новий тютюн винесли в окремий вид – Nicotiana insecticida, що з латини перекладається як "убивця комах".

Новий тютюн винесли в окремий вид – Nicotiana insecticida. Джерело: Chase & Christenhusz / Curtis's Botanical Magazine

За словами дослідників, його не можна вважати повноцінною рослиною-хижаком, оскільки Nicotiana insecticida ловить і вбиває рослиноїдних комах з метою захисту, не переварюючи їх. Проте новий тютюн, можливо, здатний отримувати із загиблих комах незначну кількість поживних речовин, коли, змиті дощем, вони потрапляють до грунту.