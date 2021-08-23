В Австралії виявлено новий вид тютюну
В Австралії виявили незвичайний тютюн, який ловить дрібних комах, використовуючи залізисті волоски. Відкриття вчені зарахували до нового виду Nicotiana insecticida, повідомляє Обозреватель.
При цьому рослина не харчується комахами, а таким чином лише захищається від них. Результати відповідного дослідження було опубліковано в журналі Curtis's Botanical Magazine.
Як зазначається, дослідники Марк Чейз з Королівських ботанічних садів К'ю (Великобританія) і Мартен Хрістенхюс з Університету Кертіна (Австралія) виявили тютюн, що належить до сімейства N. Occidentalis. На його стеблах було безліч мертвих комах.
Вчені встановили, що рослина, яке зустрічається в Західній Австралії та Північній Території, ловить дрібних комах за допомогою клейких волосків.
Із зібраного насіння нового виду тютюну ботаніки виростили рослини в Садах К'ю в Лондоні. З'ясувалося, що й в умовах теплиці тютюн зберіг здатність ловити комах.
Новий тютюн винесли в окремий вид – Nicotiana insecticida, що з латини перекладається як "убивця комах".
За словами дослідників, його не можна вважати повноцінною рослиною-хижаком, оскільки Nicotiana insecticida ловить і вбиває рослиноїдних комах з метою захисту, не переварюючи їх. Проте новий тютюн, можливо, здатний отримувати із загиблих комах незначну кількість поживних речовин, коли, змиті дощем, вони потрапляють до грунту.