Байден назвав умову для санкцій проти талібів

Президент США Джо Байден під час пресконференції заявив, що рішення про введення санкцій відносно терористичного руху "Талібан" буде залежати від поведінки її членів, повідомляє Кореспондент.

Слова глави держави наводить пресслужба Білого дому 23 серпня.

Відповідаючи на питання, чи підтримує він санкції проти Талібану при певних умовах, на чому особливо наполягає Британія, американський президент сказав: "Так. Це залежить від [їхньої] поведінки".

Він підкреслив, що таліби поки не робили дій, спрямованих проти сил США, а також "поки що в цілому дотримувалися" своєї обіцянки не перешкоджати доступу американців в аеропорт Кабула для евакуації людей.

Байдена, крім іншого, запитали, чи довіряє він тепер "Талібану", на що глава держави відповів:

"Я нікому не довіряю, в тому числі й вам. Я вас люблю, але, знаєте, не так вже й багато є людей, яким я довіряю".

Говорячи про рішення вивести американські війська з Афганістану, що призвело до захоплення влади талібами, Байден зазначив, що воно було вірним.

"Ця ідея, як я думаю, залишиться в історії логічним, раціональним і правильним рішенням. Моя робота полягає в тому, щоб ухвалювати рішення, які ніхто інший не буде або не захоче ухвалювати. Я ухвалив їх, і я переконаний, що я абсолютно правий" , - зазначив він.

Американський президент підкреслив, що для цієї війни "вже й немає підстав".