Зеленський вимагає "бронежилет" від "Північного потоку-2"

Президент Володимир Зеленський сказав, що для нього важливо отримати "бронежилет" для захисту України від російського газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Кореспондент.

Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Україна" відзначив, що хоче розуміти, хто з лідерів країн Заходу може дати гарантії безпеки з приводу газопроводу.

"Для мене як для президента повинен бути броньований жилет для України, тому що в іншому випадку ми просто не приймемо це ніколи... Це гарантії енергетичної безпеки, обсягу транзиту, обсягу для суспільства, в тому числі для тимчасово окупованих територій, які теж отримують поставки газу" , - заявив президент.

Він зазначив, що хоче отримати гарантії безпеки не тільки на словах, "при всій повазі до різних європейських лідерів". Він поставив собі питання, що буде після реалізації Північного потоку-2.