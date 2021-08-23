Зеленський узяв участь у піднятті прапора в географічному центрі України
Церемонія підняття прапора України пройшла в географічному центрі країни — селі Мар'янівка Черкаської області, повідомляє Деловая столица.
У заході взяв участь президент України Володимир Зеленський, представники центральної і місцевої влади.
Паралельно прапори України були підняті в інших регіонах країни.
Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначається День державного прапора.
В цілому в Україні до Дня прапора та Дня незалежності була запланована установка рекордно високих прапорів як мінімум у 17 областях. За даними експертної організації StateWatch, на такий проєкт можуть витратити 170,7 мільйона гривень із державного та місцевих бюджетів.