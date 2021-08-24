Анонсовано нове покоління супутників Starlink

Компанія SpaceX анонсувала появу нового покоління супутників Starlink, повідомляє Лента.Ру.

Відповідні документи були подані у Федеральну комісію зі зв'язку США (FCC). В описі нового покоління Starlink йдеться, що супутники будуть відрізнятися вищою щільністю розташування на орбіті, що дозволить їм покрити більшу територію і забезпечити надійний доступ до інтернету. Фахівці SpaceX відзначили, що їм не потрібні нові частоти для роботи і представили для FCC дві конфігурації роботи Starlink.

Згідно з першою, яку SpaceX називає кращою, передбачено розміщення на навколоземній орбіті 29 988 супутників, розгорнутих на дев'яти різних висотах - від 340 до 614 кілометрів. У додатку вказано, що супутники будуть запускатися за допомогою нової ракети-носія Starship, яка здатна доставити на орбіту більшу кількість вантажів.

Згідно з другою конфігурацією, компанія буде використовувати 29 996 супутників на 12 різних висотах і 12 нахилах орбіти. У цьому випадку обладнання Starlink буде доставлятися в космос за допомогою Falcon 9.

"Хоча вихідна угруповання забезпечує безпрецедентну пропускну здатність для супутникової системи, попит на більш надійний зв'язок зростає і потреба в підключенні користувачів як ніколи важлива" , - наголошується в записці представників SpaceX.

Повідомляється, що наразі в компанії Ілона Маска чекають реакції регулятора.