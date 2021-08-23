У Києві підняли найбільший прапор України

У День державного прапора у Києві підняли найбільший стяг в Україні, а в географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського, повідомляє Украинская правда.

Найбільший стяг в Україні у Києві підняли на флагшток ветерани АТО та ООС.

Церемонія відбулася за участю київського міського голови Віталія Кличка і загальновійськового взводу роти Почесної варти.

День державного прапора у столиці вперше проходить на території меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". Тут торік відкрили меморіал із найбільшим прапором.

Флагшток нині є найбільшим в Україні. Його висота - близько 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Фото: пресслужба Віталія Кличка

Водночас на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності. У церемонії, зокрема, взяли участь керівництво ВР та народні депутати.

"Треба робити так, щоб український стяг, синьо-жовтий, був не лише над Києвом, але й над Донецьком і Луганськом, тому що для нас це не просто прапор країни. Це прапор перемоги, який, я впевнений, буде таким, а для цього повинні працювати і ми (влада — ред.), і ви (громадяни — ред.), і наша армія" , - сказав голова українського парламенту Дмитро Разумков.