5 рецептів найрізноманітнішої випічки з горіхами до Спасу
Третій Спас щороку відзначають 29 серпня. Це час, коли закінчуються польові роботи та починається період збору горіхів і хліба. Тому й назва – Горіховий і Хлібний. На честь прийдешнього свята найкращі рецепти домашньої випічки з горіхами, далі у матеріалі, повідомляє Сегодня.
Це бананово-яблучний пиріг, тертий пиріг з вишнями, грецький пиріг із сухофруктами, медовий кекс із фініками, пиріг із шоколадом. Для всіх цих позицій потрібні волоські горіхи
Бананово-яблучний пиріг з листкового тіста
Для аромату в начинку пирога можна додати ванільний цукор, мелену корицю або дрібно натерту цедру (лимонну, апельсинову).
Час приготування:
- 1 година.
Інгредієнти:
- 500 г листкового дріжджового тіста
- 0,5 склянки волоських горіхів
- 2-3 яблука
- 1 банан
- Цукрова пудра – для посипання.
Для заливки:
- 2 яйця
- 0,5 склянки цукру
- 100 мл вершків.
Спосіб приготування:
- Листкове тісто розморозити і злегка розкачати на присипаній борошном поверхні. Викласти в застелену пергаментом форму для випічки і сформувати бортики.
- Підсмажені волоські горіхи крупно порубати. Очищений банан нарізати кружечками. Яблука помити, видалити шкірку і серцевину. Нарізати тонкими скибочками.
- Викласти на тісто яблука, банани і горіхи.
- Для заливки перемішати цукор, яйця і вершки, вилити зверху на фрукти.
- Відправити пиріг в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 30-40 хвилин.
- Готовий пиріг остудити і посипати просіяною цукровою пудрою.
Тертий пиріг з вишнею та горіхами
Тертий пиріг – десерт, знайомий багатьом з дитинства. Сьогодні ми приготуємо його з вишнею і волоськими горіхами.
Час приготування:
- 2 години.
Інгредієнти:
- 3,5-4 склянки борошна
- 200 г м'якого вершкового масла
- 2/3 склянки цукру
- 2 яйця
- 2 ст. л. сметани
- 1 ч. л. розпушувача
- Щіпка морської солі.
Для начинки:
- 200 г вишень
- 1/2 склянки цукру
- жменя волоських горіхів.
Спосіб приготування:
- Збити яйця з цукром в густу піну, змішати з вершковим маслом. Додати густу сметану, ретельно перемішати.
- Борошно просіяти з розпушувачем. Поступово змішуючи борошно з яєчно-масляною масою, замісити круте тісто. Загорнути його в плівку і покласти до холодильника на 2 години або до морозильної камери на 30 хвилин.
- Застелити пергаментним папером і злегка присипати борошном. Розділити тісто на дві нерівні частини. Меншу частину повернути до холодильника. Більшу частину натерти на крупній тертці прямо на пергамент, розрівняти.
- Порубати горіхи. На тісто викласти ягоди без кісточок, посипати цукром і колотими горіхами. Натерти зверху тісто.
- Випікати пиріг в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40-50 хвилин.
- Вийняти готовий вишневий пиріг з духовки. Одразу ж нарізати його на квадратики і перекласти на решітку. Остудити і подавати разом з чаєм або кавою.
Пісний грецький пиріг з горіхами і сухофруктами
Фануропіта – пиріг, названий на честь святого Фанурія. Цього великомученика особливо люблять і шанують в Греції. Його ім'я означає "який відкриває, який являє".
Час приготування:
- 1,5 години.
Інгредієнти:
- 520 г (3 склянки і 2 ст. ложки) пшеничного борошна
- 4 ч. ложки розпушувача для тіста
- 1 ч. ложка меленої кориці
- 150 мл (9-10 ст. ложок) олії
- 180 г цукру
- Цедра 1 лимона
- 75 мл (5 ст. ложок) апельсинового соку
- 75 мл (5 ст. ложок) води
- 2 пригорщі світлих родзинок
- 2 пригорщі темних родзинок
- 2 пригорщі волоських горіхів
- 1 щіпка солі
- 1 ст. ложка цукрової пудри (для посипання пирога).
Спосіб приготування:
- Промиті і підсушені горіхи нарізати.
- Вичавити сік з половинки апельсина, відміряти 75 мл (5 ст. ложок) і додати до нього ще 5 ст. ложок холодної води.
- З ретельно вимитого лимона зняти цедру.
- У глибокій мисці перемішати всі сухі інгредієнти: просіяне борошно, розпушувач, корицю, сіль і цукор.
- Додати масло, апельсиновий сік з водою. Ще раз добре перемішати всі інгредієнти протягом декількох хвилин. Тісто має вийти схожим на кашу: в'язким, не надто рідким і не дуже густим. За необхідності влити трохи води.
- Потім додати цедру, промиті родзинки, горіхи і знову добре перемішати.
- Змастити маслом круглу форму для випічки діаметром 24 см і злегка посипати її мукою. Викласти в форму тісто.
- Випікати при 180 граудсів 45 хвилин. Остудити, за бажанням посипати цукровою пудрою. Фануропіта стає смачніше за добу після випічки.
Медовий кекс з горіхами і фініками
Готуємо святковий кекс з насиченим смаком меду та спецій.
Час приготування:
- 1,5 години.
Інгредієнти:
- 100 г фініків
- 50 г волоських горіхів
- 220 г меду
- 120 г вершкового масла
- 150 мл молока
- 2 яйця
- 220 г борошна
- 1 ч. л. соди
- 1 ч. л. кориці.
Спосіб приготування:
- Розтопіть вершкове масло і перемішайте його з медом до отримання однорідної маси. Влийте молоко і перемішайте.
- Яйця розбийте в окрему миску і збовтайте виделкою. Помішуючи, поступово влийте медову суміш.
- Змішайте просіяне борошно, корицю і соду. Порціями додайте в рідку суміш, щоразу перемішуючи.
- Поріжте горіхи і фініки на шматочки; половину додайте в тісто.
- Форму для кексу змастіть маслом і присипте борошном. Додайте тісто, зверху посипте фініками і горіхами.
- Випікайте кекс протягом 40 хвилин в розігрітій до 170 градусів духовці. Остудіть кекс у формі 15 хвилин, потім акуратно перекладіть на тарілку.
- За бажанням посипте просіяною цукровою пудрою.
Шоколадний пиріг з горіхами
Час приготування:
- понад 3 години.
Інгредієнти:
Для начинки:
- 2,5 склянки очищених волоських горіхів
- 125 г темного шоколаду (60% какао)
- 1 склянка коричневого цукру
- 1 склянка вершків жирністю 35%
- 50 г вершкового масла
- 2 ст. л. меду.
Для основи:
- 1,5 склянки борошна
- 100 г вершкового масла
- дрібка солі.
Спосіб приготування:
- Для основи борошно просійте разом із сіллю, додайте нарізане кубиками масло і порубайте ножем до стану хлібних крихт. Поступово, продовжуючи вимішувати, додайте 4 ст. л. крижаної води. Якщо тісто буде сухим, можна додати ще трохи води. Руками розпластайте тісто в диск, загорніть у харчову плівку і покладіть до холодильника на 1 годину.
- Потім розкачати тісто на злегка присипаній борошном поверхні в коло діаметром 35 см. Викладіть у форму з невисокими бортиками діаметром 28 см так, щоби були закриті дно і бортики. Видаліть надлишки тіста. Виделкою зробіть часті проколи і поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Застеліть тісто фольгою або пергаментом, всипте суху квасолю і поставте до розігрітої до 200 градусів духовки на 20 хв. Видаліть квасолю і фольгу, а форму з тестом поверніть до духовки ще на 15 хв. Дайте повністю охолонути.
- Для начинки горіхи обсмажте, постійно помішуючи, на сухій, добре розігрітій, сковороді 6 хвилин. Крупно порубайте ножем. Шоколад натріть на тертці.
- У сотейнику з товстим дном розведіть цукор в 1/4 склянки води, поставте на невеликий вогонь і готуйте, доки цукор повністю не розчиниться. Збільшіть вогонь і доведіть суміш до кипіння; готуйте, доки карамель не стане темно-коричневого кольору, приблизно 6 хвилин.
- Зніміть з вогню і дуже обережно влийте вершки. Поверніть сотейник на мінімальний вогонь і готуйте, помішуючи, до однорідності.
- Додайте масло і мед, готуйте, помішуючи, 3 хвилини. Зніміть з вогню і одразу ж всипте натертий шоколад, ретельно перемішайте. Додайте горіхи, ще раз перемішайте і викладіть начинку на тісто. Розрівняйте поверхню, дайте охолонути до кімнатної температури, потім переставте в холодильник мінімум на 3 години, а краще на ніч.