5 рецептів найрізноманітнішої випічки з горіхами до Спасу

Третій Спас щороку відзначають 29 серпня. Це час, коли закінчуються польові роботи та починається період збору горіхів і хліба. Тому й назва – Горіховий і Хлібний. На честь прийдешнього свята найкращі рецепти домашньої випічки з горіхами, далі у матеріалі, повідомляє Сегодня.

Це бананово-яблучний пиріг, тертий пиріг з вишнями, грецький пиріг із сухофруктами, медовий кекс із фініками, пиріг із шоколадом. Для всіх цих позицій потрібні волоські горіхи

Бананово-яблучний пиріг з листкового тіста

Для аромату в начинку пирога можна додати ванільний цукор, мелену корицю або дрібно натерту цедру (лимонну, апельсинову).

Час приготування:

1 година.

Інгредієнти:

500 г листкового дріжджового тіста

0,5 склянки волоських горіхів

2-3 яблука

1 банан

Цукрова пудра – для посипання.

Для заливки:

2 яйця

0,5 склянки цукру

100 мл вершків.

Спосіб приготування:

Листкове тісто розморозити і злегка розкачати на присипаній борошном поверхні. Викласти в застелену пергаментом форму для випічки і сформувати бортики. Підсмажені волоські горіхи крупно порубати. Очищений банан нарізати кружечками. Яблука помити, видалити шкірку і серцевину. Нарізати тонкими скибочками. Викласти на тісто яблука, банани і горіхи. Для заливки перемішати цукор, яйця і вершки, вилити зверху на фрукти. Відправити пиріг в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 30-40 хвилин. Готовий пиріг остудити і посипати просіяною цукровою пудрою.

Тертий пиріг з вишнею та горіхами

Тертий пиріг – десерт, знайомий багатьом з дитинства. Сьогодні ми приготуємо його з вишнею і волоськими горіхами.

Час приготування:

2 години.

Інгредієнти:

3,5-4 склянки борошна

200 г м'якого вершкового масла

2/3 склянки цукру

2 яйця

2 ст. л. сметани

1 ч. л. розпушувача

Щіпка морської солі.

Для начинки:

200 г вишень

1/2 склянки цукру

жменя волоських горіхів.

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром в густу піну, змішати з вершковим маслом. Додати густу сметану, ретельно перемішати. Борошно просіяти з розпушувачем. Поступово змішуючи борошно з яєчно-масляною масою, замісити круте тісто. Загорнути його в плівку і покласти до холодильника на 2 години або до морозильної камери на 30 хвилин. Застелити пергаментним папером і злегка присипати борошном. Розділити тісто на дві нерівні частини. Меншу частину повернути до холодильника. Більшу частину натерти на крупній тертці прямо на пергамент, розрівняти. Порубати горіхи. На тісто викласти ягоди без кісточок, посипати цукром і колотими горіхами. Натерти зверху тісто. Випікати пиріг в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 40-50 хвилин. Вийняти готовий вишневий пиріг з духовки. Одразу ж нарізати його на квадратики і перекласти на решітку. Остудити і подавати разом з чаєм або кавою.

Пісний грецький пиріг з горіхами і сухофруктами

Фануропіта – пиріг, названий на честь святого Фанурія. Цього великомученика особливо люблять і шанують в Греції. Його ім'я означає "який відкриває, який являє".

Час приготування:

1,5 години.

Інгредієнти:

520 г (3 склянки і 2 ст. ложки) пшеничного борошна

4 ч. ложки розпушувача для тіста

1 ч. ложка меленої кориці

150 мл (9-10 ст. ложок) олії

180 г цукру

Цедра 1 лимона

75 мл (5 ст. ложок) апельсинового соку

75 мл (5 ст. ложок) води

2 пригорщі світлих родзинок

2 пригорщі темних родзинок

2 пригорщі волоських горіхів

1 щіпка солі

1 ст. ложка цукрової пудри (для посипання пирога).

Спосіб приготування:

Промиті і підсушені горіхи нарізати. Вичавити сік з половинки апельсина, відміряти 75 мл (5 ст. ложок) і додати до нього ще 5 ст. ложок холодної води. З ретельно вимитого лимона зняти цедру. У глибокій мисці перемішати всі сухі інгредієнти: просіяне борошно, розпушувач, корицю, сіль і цукор. Додати масло, апельсиновий сік з водою. Ще раз добре перемішати всі інгредієнти протягом декількох хвилин. Тісто має вийти схожим на кашу: в'язким, не надто рідким і не дуже густим. За необхідності влити трохи води. Потім додати цедру, промиті родзинки, горіхи і знову добре перемішати. Змастити маслом круглу форму для випічки діаметром 24 см і злегка посипати її мукою. Викласти в форму тісто. Випікати при 180 граудсів 45 хвилин. Остудити, за бажанням посипати цукровою пудрою. Фануропіта стає смачніше за добу після випічки.

Медовий кекс з горіхами і фініками

Готуємо святковий кекс з насиченим смаком меду та спецій.

Час приготування:

1,5 години.

Інгредієнти:

100 г фініків

50 г волоських горіхів

220 г меду

120 г вершкового масла

150 мл молока

2 яйця

220 г борошна

1 ч. л. соди

1 ч. л. кориці.

Спосіб приготування:

Розтопіть вершкове масло і перемішайте його з медом до отримання однорідної маси. Влийте молоко і перемішайте. Яйця розбийте в окрему миску і збовтайте виделкою. Помішуючи, поступово влийте медову суміш. Змішайте просіяне борошно, корицю і соду. Порціями додайте в рідку суміш, щоразу перемішуючи. Поріжте горіхи і фініки на шматочки; половину додайте в тісто. Форму для кексу змастіть маслом і присипте борошном. Додайте тісто, зверху посипте фініками і горіхами. Випікайте кекс протягом 40 хвилин в розігрітій до 170 градусів духовці. Остудіть кекс у формі 15 хвилин, потім акуратно перекладіть на тарілку. За бажанням посипте просіяною цукровою пудрою.

Шоколадний пиріг з горіхами

Час приготування:

понад 3 години.

Інгредієнти:

Для начинки:

2,5 склянки очищених волоських горіхів

125 г темного шоколаду (60% какао)

1 склянка коричневого цукру

1 склянка вершків жирністю 35%

50 г вершкового масла

2 ст. л. меду.

Для основи:

1,5 склянки борошна

100 г вершкового масла

дрібка солі.

Спосіб приготування: