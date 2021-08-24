Шевченко зустрівся з новим тренером збірної України

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко вперше особисто побачився зі своїм наступником Олександра Петракова після того, як пішов з національної команди. Фахівці побачилися на матчі 5-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало "Десну", повідомляє Обозреватель.

Петраков прибув на гру, щоб переглянути кандидатів в українську збірну, зайнявши місце в VIP-ложі. Перед початком другого тайму на арені з'явився Шевченко. Він підійшов до нового наставника "жовто-синіх" і тепло його привітав, потиснувши руку.

Поява Шевченка викликало овації уболівальників.

Шевченко привітав Петракова.

Стадіон бурхливо відреагував на появу Шевченка на матчі. Екстренеру влаштували овації, на які той відреагував, помахавши публіці. Цей момент потрапив в трансляцію зустрічі.

Відзначимо, що поєдинок "Динамо" і "Десни" завершився впевненою перемогою киян – 4:0. Завдяки цьому успіху "біло-сині" очолили турнірну таблицю Премеьр-ліги.

Наступником Шевченко був призначений Олександр Петраков з приставкою "виконуючий обов'язки". При цьому головним кандидатом на пост був Сергій Ребров, але він не зміг домовитися про розрив угоди з "Аль-Айном".