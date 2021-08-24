Шевченко зустрівся з новим тренером збірної України
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко вперше особисто побачився зі своїм наступником Олександра Петракова після того, як пішов з національної команди. Фахівці побачилися на матчі 5-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало "Десну", повідомляє Обозреватель.
Петраков прибув на гру, щоб переглянути кандидатів в українську збірну, зайнявши місце в VIP-ложі. Перед початком другого тайму на арені з'явився Шевченко. Він підійшов до нового наставника "жовто-синіх" і тепло його привітав, потиснувши руку.
Стадіон бурхливо відреагував на появу Шевченка на матчі. Екстренеру влаштували овації, на які той відреагував, помахавши публіці. Цей момент потрапив в трансляцію зустрічі.
Відзначимо, що поєдинок "Динамо" і "Десни" завершився впевненою перемогою киян – 4:0. Завдяки цьому успіху "біло-сині" очолили турнірну таблицю Премеьр-ліги.
Наступником Шевченко був призначений Олександр Петраков з приставкою "виконуючий обов'язки". При цьому головним кандидатом на пост був Сергій Ребров, але він не зміг домовитися про розрив угоди з "Аль-Айном".