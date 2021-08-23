Зеленський: Україна робитиме все для повернення Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робитиме все можливе, щоб повернути Крим і щоб півострів разом з Україною став частиною Європи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна і я особисто робитиму все можливе, щоб повернути Крим, щоб Крим разом з Україною став частиною Європи. Для цього ми використовуватимемо всі можливі політичні, юридичні, насамперед дипломатичні засоби" , - сказав Зеленський на установчому саміті "Кримської платформи" в Києві в понеділок.

За його словами, Україна самостійно ніколи не зможе повернути анексований РФ півострів Крим, тому необхідні дієві кроки всіх її партнерів для повернення півострова, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми усвідомлюємо, що наодинці наша незалежна країна, Україна, ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні й підтримка на новому рівні питання деокупації українського півострова.