На будівлі Харківської міськради сьогодні урочисто відкрили меморіальну дошку Геннадію Кернесу. Церемонія була приурочена до Дня Харкова – як повідомив виконуючий обов'язки мера міста Ігор Терехов, для нього було символічним відкрити пам'ятний знак саме до цієї дати, повідомляє Обозреватель.

У Харкові відкрили меморіальну дошку Кернесу

"Це людина, яка зробила для Харкова найголовніше: він зумів змусити харків'ян полюбити своє місто. Він зумів зробити так, що Харків почав неймовірними темпами розвиватися. Він став динамічним містом. Про Харків почали інакше говорити. Динаміка, яку Кернес вселив в душі харків'ян, живе і сьогодні" , – заявив Терехов.

Нинішній керівник міста також висловив слова подяки Кернесу за сформовану ним команду і заявив про готовність зберегти як динаміку позитивних перетворень міста, так і традиції, закладені попереднім мером Харкова.

На меморіальній табличці зображений сам Кернес, а також ряд пам'ятних місць Харкова: парк Горького, станція метро "Перемога", пам'ятник "Ніка", сквер "Стрілка". Як зазначив син попереднього мера Кирило Кернес під час урочистого заходу – "тут зображені ті місця, в які Геннадій Кернес вклав свої сили".

Нагадаємо, Геннадій Кернес тричі був обраний мером Харкова і обіймав цю посаду з 2010 по 2020 рік. Помер він в ніч з 16 на 17 грудня 2020 року у німецькій клініці "Шаріте", в якій лікувався від ускладнень після коронавірусу.