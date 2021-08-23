Топ-10 українських брендів, які носять зірки Голлівуду
Колись зірки полювали на речі таких модних будинків, як Dior, Gucci або Versace. Зараз же дедалі більше знаменитостей хочуть виділитися на тлі інших і віддають перевагу молодим брендам із потужним посиланням, повідомляє Обозреватель.
Тому Мадонна, Кайлі Дженнер, Аріана Гранде і багато інших ікон стилю першої величини підкорюють світ в одязі українських дизайнерів. Сайт дібрав 10 найпопулярніших у Голлівуді українських брендів одягу, якими ми можемо пишатися.
1. CULTNAKED
Засновниця молодого львівського бренду CULTNAKED Мері Фуртас прокинулася знаменитою після того, як перший дроп спідниці-шортів Dancing on The Table Skirt з'явився на Тижні моди в Парижі.
Відтоді бренд часто носять зірки першої величини. Серед них Кендалл Дженнер, Хлої Кардаш'ян, Аріана Гранде, Ельза Госк і Белла Хадід.
Відзначимо, український бренд СULTNAKED був заснований у Львові у 2018 році. Його філософія – свіжі нульові, пропаганда свободи та сексуальності.
2. Ruslan Baginskiy
Бренд українського дизайнера Руслана Багінського також був заснований у Львові, але 2013 року.
Спочатку капелюхи Руслана з'явилися на показах Ukrainian Fashion Week, згодом – їх почали носити українські зірки Катя Осадча, Тіна Кароль, Джамала та інші.
Сьогодні це один із найпопулярніших брендів аксесуарів у світі: капелюхи від Руслана Багінського прикрашають селебриті на зйомках Vogue Nippon, W Magazine, Elle, а фанатками Ruslan Baginskiy стали Мадонна, Роузі Гантінгтон-Вайтлі, сестри Белла і Джіджі Хадід, Кет Грехем, Майлі Сайрус і Кая Гербер.
3. BEVZA
Український бренд модного одягу й аксесуарів Bevza посів нішу мінімалізму 2006 року. Відтоді він давно вийшов на світовий ринок і закохав у себе голлівудських зірок.
Підкреслена акуратність і простота бренду припала до смаку супермоделі Беллі Хадід, зірці "50 відтінків сірого" Дакоті Джонсон і багатьом іншим американським знаменитостям.
А зірка "Гри престолів" Софі Тернер навіть вийшла заміж у шовковому білому комбінезоні від Bevza з колекції CLOSET.
4. Sleeper
Sleeper з'явився в Україні у 2014 році завдяки старанням двох редакторок глянцю – Катерини Зубарєвої та Асі Вареці. Уже через місяць існування Sleeper отримав звання "Бренд місяця" від Vogue Italia.
Сьогодні цей бренд обожнюють Кеті Перрі, Емма Робертс, Ріанна, Селена Гомез, Кендалл Дженнер і багато інших світових зірок.
5. Frolov
Frolov – це одяг, який поєднує в собі сексуальну провокацію і свободу.
Креативний директор бренду Іван Фролов досліджує фетишизм, сексуальні послуги, БДСМ-субкультуру, щоб передати цю філософію у своїх колекціях.
Український бренд Frolov носять Рита Ора, Демі Ловато, Гвен Стефані, Дуа Ліпа, Doja Cat та інші.
6. Ksenia Schneider
Сімейний дует дизайнерів Ксенії та Антона Шнайдерів існує з 2011 року.
Чоловік і дружина працюють разом, створюючи колекції з перероблених матеріалів, з ідеальним кроєм та інноваційними цифровими концепціями.
Їхні колекції сяють на світових показах, а вбрання – на всесвітньо відомих зірках.
Серед них: Гайді Клум, Леді Ґаґа, Моніка Беллуччі, Селін Діон, Еллі Голдінг, Белла і Джіджі Хадід, Дуа Ліпа та інші.
7. Flow the Label
Стиль марки Flow The Label легко пізнаваний завдяки класичним мотивам у гармонії з сучасними тенденціями. Бренд створили дві сестри-українки Вікторія та Вероніка Баланюк у 2014 році.
Для створення нових колекцій вони надихаються французьким кіно і пасторальною естетикою.
Зараз до агентів бренду Flow The Label часто звертаються стилісти світових знаменитостей і навіть королев із запитом на вподобані образи.
8. Gasanova
Однією з найголовніших прихильниць українського бренду Gasanova є модель і акторка Ірина Шейк. Вона часто красується в речах авторства Ельвіри Гасанової.
Переконливі приклади любові зірки до українського бренду – її виходи цього року в темно-коричневому піджаку з екошкіри, шкіряному довгому плащі та подовженому піджаку яскравого зеленого кольору від Gasanova.
Американська акторка та співачка Ванесса Хадженс, навпаки, в Gasanova цінує не верхній одяг, а сукні.
Також серед прихильниць українського бренду Gasanova вже були помічені Джіджі Хадід, Бібі Рекса, Періс Гілтон і Кортні Кардаш'ян.
9. IENKI IENKI
IENKI IENKI спеціалізується на пуховиках і теплому верхньому одязі, тому селебриті демонструють цю марку на собі тільки в зимові місяці.
Пуховики від українського бренду є в гардеробі моделі та інфлюенсерки Емілі Ратаковськи, акторки Ірини Шейк, моделі Сьюкі Вотерхаус і багатьох інших.
10. LITKOVSKAYA
Лілія Літковська заснувала марку LITKOVSKAYA в далекому 2006. Вона швидко стала однією з найвідоміших і найпопулярніших українських дизайнерок, але за кордоном про бренд дізналися тільки після 2014 року.
LITKOVSKAYA вирізняється мінімалізмом і "м'якими" принтами, використанням перероблених речей з секонд-хенду й експериментальністю.
У списках прихильниць бренду – Моніка Белуччі, Наомі Кемпбелл та інші знаменитості.