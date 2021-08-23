Топ-10 українських брендів, які носять зірки Голлівуду

Колись зірки полювали на речі таких модних будинків, як Dior, Gucci або Versace. Зараз же дедалі більше знаменитостей хочуть виділитися на тлі інших і віддають перевагу молодим брендам із потужним посиланням, повідомляє Обозреватель.

Тому Мадонна, Кайлі Дженнер, Аріана Гранде і багато інших ікон стилю першої величини підкорюють світ в одязі українських дизайнерів. Сайт дібрав 10 найпопулярніших у Голлівуді українських брендів одягу, якими ми можемо пишатися.

1. CULTNAKED

Засновниця молодого львівського бренду CULTNAKED Мері Фуртас прокинулася знаменитою після того, як перший дроп спідниці-шортів Dancing on The Table Skirt з'явився на Тижні моди в Парижі.

Кайлі Дженнер у спідниці Dancing on The Table Skirt
Кайлі Дженнер у спідниці Dancing on The Table Skirt. Джерело: Instagram Кайлі Дженнер

Відтоді бренд часто носять зірки першої величини. Серед них Кендалл Дженнер, Хлої Кардаш'ян, Аріана Гранде, Ельза Госк і Белла Хадід.

Аріана Гранде на вулиці Лос-Анджелеса в базовому кроп-топі Milkshake від CULTNAKED і на сцені в чорних брюках марки
Аріана Гранде на вулиці Лос-Анджелеса в базовому кроп-топі Milkshake від CULTNAKED і на сцені в чорних брюках марки

Відзначимо, український бренд СULTNAKED був заснований у Львові у 2018 році. Його філософія – свіжі нульові, пропаганда свободи та сексуальності.

Кендалл Дженнер у брюках choco bar і бандо з веганскої шкіри карамельного відтінку від CULTNAKED
Кендалл Дженнер у брюках choco bar і бандо з веганскої шкіри карамельного відтінку від CULTNAKED

2. Ruslan Baginskiy

Бренд українського дизайнера Руслана Багінського також був заснований у Львові, але 2013 року.

Спочатку капелюхи Руслана з'явилися на показах Ukrainian Fashion Week, згодом – їх почали носити українські зірки Катя Осадча, Тіна Кароль, Джамала та інші.

Мадонна позує в чорному капелюсі від Ruslan Вaginskiy
Мадонна позує в чорному капелюсі від Ruslan Вaginskiy. Джерело: Instagram Мадонни

Сьогодні це один із найпопулярніших брендів аксесуарів у світі: капелюхи від Руслана Багінського прикрашають селебриті на зйомках Vogue Nippon, W Magazine, Elle, а фанатками Ruslan Baginskiy стали Мадонна, Роузі Гантінгтон-Вайтлі, сестри Белла і Джіджі Хадід, Кет Грехем, Майлі Сайрус і Кая Гербер.

Белла Хадід у теплій панамі від Ruslan Вaginskiy
Белла Хадід у теплій панамі від Ruslan Вaginskiy

Дочка Сінді Кроуфорд модель Кая Гербер у панамі від Ruslan Вaginskiy
Дочка Сінді Кроуфорд модель Кая Гербер у панамі від Ruslan Вaginskiy. Джерело: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

Майлі Сайрус у капелюшку від Ruslan Вaginskiy
Майлі Сайрус у капелюшку від Ruslan Вaginskiy. Джерело: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Кет Грехем дібрала цілий образ до принту капелюшка від Ruslan Baginskiy
Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Кет Грехем дібрала цілий образ до принту капелюшка від Ruslan Baginskiy. Джерело: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

Джіджі Хадід у леопардовій панамі Ruslan Вaginskiy
Джіджі Хадід у леопардовій панамі Ruslan Вaginskiy. Джерело: Instagram Джіджі Хадід

Ірина Шейк у капелюшку від Ruslan Вaginskiy
Ірина Шейк у капелюшку від Ruslan Вaginskiy. Джерело: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

3. BEVZA

Український бренд модного одягу й аксесуарів Bevza посів нішу мінімалізму 2006 року. Відтоді він давно вийшов на світовий ринок і закохав у себе голлівудських зірок.

Дакота Джонсон сяяла на кінофестивалі в Марракеші в білосніжній сукні Bevza
Дакота Джонсон сяяла на кінофестивалі в Марракеші в білосніжній сукні Bevza. Джерело: Instagram Bevza

Підкреслена акуратність і простота бренду припала до смаку супермоделі Беллі Хадід, зірці "50 відтінків сірого" Дакоті Джонсон і багатьом іншим американським знаменитостям.

Белла Хадід одягла шовкову сукню Bevza в Майамі у 2019 році
Белла Хадід одягла шовкову сукню Bevza в Майамі у 2019 році. Джерело: Instagram Bevza

А зірка "Гри престолів" Софі Тернер навіть вийшла заміж у шовковому білому комбінезоні від Bevza з колекції CLOSET.

Софі Тернер вийшла заміж у комбінезоні від Bevza
Софі Тернер вийшла заміж у комбінезоні від Bevza

Емілі Ратаковськи в сукні Bevza
Емілі Ратаковськи в сукні Bevza. Джерело: Instagram Bevza

4. Sleeper

Sleeper з'явився в Україні у 2014 році завдяки старанням двох редакторок глянцю – Катерини Зубарєвої та Асі Вареці. Уже через місяць існування Sleeper отримав звання "Бренд місяця" від Vogue Italia.

Ріанна в піжамі від Sleeper на червоній доріжці 2017 року
Ріанна в піжамі від Sleeper на червоній доріжці 2017 року. Джерело: Instagram Ріанни

Сьогодні цей бренд обожнюють Кеті Перрі, Емма Робертс, Ріанна, Селена Гомез, Кендалл Дженнер і багато інших світових зірок.

Вагітна актриса Емма Робертс у сукні Sleeper.
Вагітна актриса Емма Робертс у сукні Sleeper. Джерело: Instagram Емми Робертс

Рита Ора знялася в б'юті-ролику в білому шовковому вбранні з базової колекції бренду Sleeper.
Рита Ора знялася в б'юті-ролику в білому шовковому вбранні з базової колекції бренду Sleeper. Джерело: Instagram бренду Sleeper

5. Frolov

Frolov – це одяг, який поєднує в собі сексуальну провокацію і свободу.

Креативний директор бренду Іван Фролов досліджує фетишизм, сексуальні послуги, БДСМ-субкультуру, щоб передати цю філософію у своїх колекціях.

Український бренд Frolov носять Рита Ора, Демі Ловато, Гвен Стефані, Дуа Ліпа, Doja Cat та інші.

Співачка Рита Ора обрала білу міні-сукню Frolov для виступу на різдвяному концерті Jingle Bell Ball
Співачка Рита Ора обрала білу міні-сукню Frolov для виступу на різдвяному концерті Jingle Bell Ball. Джерело: Instagram Frolov

Дуа Ліпа – у спокусливому бра з кристалів бренду Frolov
Дуа Ліпа – у спокусливому бра з кристалів бренду Frolov

Дуа Ліпа в сукні українського бренду Frolov
Дуа Ліпа в сукні українського бренду Frolov. Джерело: Instagram Дуа Ліпи

6. Ksenia Schneider

Сімейний дует дизайнерів Ксенії та Антона Шнайдерів існує з 2011 року.

Чоловік і дружина працюють разом, створюючи колекції з перероблених матеріалів, з ідеальним кроєм та інноваційними цифровими концепціями.

Джіджі Хадід у джинсах Ksenia Schneider
Джіджі Хадід у джинсах Ksenia Schneider. Джерело: Instagram Ksenia Schneider

Їхні колекції сяють на світових показах, а вбрання – на всесвітньо відомих зірках.

Серед них: Гайді Клум, Леді Ґаґа, Моніка Беллуччі, Селін Діон, Еллі Голдінг, Белла і Джіджі Хадід, Дуа Ліпа та інші.

Дуа Ліпа в куртці Ksenia Schneider із перероблених матеріалів
Дуа Ліпа в куртці Ksenia Schneider із перероблених матеріалів. Джерело: Instagram Ksenia Schneider

Джіджі Хадід у джинсах Ksenia Schneider, які дизайнерка зробила з речей із секонд-хенду
Джіджі Хадід у джинсах Ksenia Schneider, які дизайнерка зробила з речей із секонд-хенду. Джерело: Daily Mail

7. Flow the Label

Стиль марки Flow The Label легко пізнаваний завдяки класичним мотивам у гармонії з сучасними тенденціями. Бренд створили дві сестри-українки Вікторія та Вероніка Баланюк у 2014 році.

Белла Хадід з'явилася в Каннах у піджаку українського бренду Flow the Label
Белла Хадід з'явилася в Каннах у піджаку українського бренду Flow the Label. Джерело: L'Officiel

Для створення нових колекцій вони надихаються французьким кіно і пасторальною естетикою.

Зараз до агентів бренду Flow The Label часто звертаються стилісти світових знаменитостей і навіть королев із запитом на вподобані образи.

Королева Йорданії в небесно-блакитному брючному костюмі бренду Flow The Label
Королева Йорданії в небесно-блакитному брючному костюмі бренду Flow The Label. Джерело: Instagram королеви Ранії

8. Gasanova

Однією з найголовніших прихильниць українського бренду Gasanova є модель і акторка Ірина Шейк. Вона часто красується в речах авторства Ельвіри Гасанової.

Ірина Шейк у подовженому піджаку яскравого зеленого кольору від Gasanova
Ірина Шейк у подовженому піджаку яскравого зеленого кольору від Gasanova. Джерело: Instagram бренду Gasanova

Переконливі приклади любові зірки до українського бренду – її виходи цього року в темно-коричневому піджаку з екошкіри, шкіряному довгому плащі та подовженому піджаку яскравого зеленого кольору від Gasanova.

Американська акторка та співачка Ванесса Хадженс, навпаки, в Gasanova цінує не верхній одяг, а сукні.

Ванесса Хадженс в осяйній мінісукні від українського бренду Gasanova
Ванесса Хадженс в осяйній мінісукні від українського бренду Gasanova. Джерело: Instagram Ванесси Хадженс

Також серед прихильниць українського бренду Gasanova вже були помічені Джіджі Хадід, Бібі Рекса, Періс Гілтон і Кортні Кардаш'ян.

Періс Гілтон у блискучому топі українського бренду Gasanova
Періс Гілтон у блискучому топі українського бренду Gasanova. Джерело: Instagram бренду Gasanova

Світська левиця Кортні Кардаш'ян у прозорій сукні бренду Gasanova
Світська левиця Кортні Кардаш'ян у прозорій сукні бренду Gasanova. Джерело: Instagram бренду Gasanova

9. IENKI IENKI

IENKI IENKI спеціалізується на пуховиках і теплому верхньому одязі, тому селебриті демонструють цю марку на собі тільки в зимові місяці.

Емілі Ратаковськи з чоловіком у червоних пуховиках IENKI IENKI
Емілі Ратаковськи з чоловіком у червоних пуховиках IENKI IENKI. Джерело: Instagram Емілі Ратаковськи

Пуховики від українського бренду є в гардеробі моделі та інфлюенсерки Емілі Ратаковськи, акторки Ірини Шейк, моделі Сьюкі Вотерхаус і багатьох інших.

Емілі Ратаковськи в бежевому пуховику IENKI IENKI
Емілі Ратаковськи в бежевому пуховику IENKI IENKI. Джерело: Instagram бренду IENKI IENKI

Англійська модель Сьюкі Вотерхаус у куртці IENKI IENKI
Англійська модель Сьюкі Вотерхаус у куртці IENKI IENKI. Джерело: Instagram бренду IENKI IENKI

Ірина Шейк у короткому яскравому пуховику бренду IENKI IENKI
Ірина Шейк у короткому яскравому пуховику бренду IENKI IENKI. Джерело: Instagram бренду IENKI IENKI

10. LITKOVSKAYA

Лілія Літковська заснувала марку LITKOVSKAYA в далекому 2006. Вона швидко стала однією з найвідоміших і найпопулярніших українських дизайнерок, але за кордоном про бренд дізналися тільки після 2014 року.

Моніка Беллуччі на фотосесії для бразильського журналу Caderno Ela - Jornal O Globo в сукні LITKOVSKAYA
Моніка Беллуччі на фотосесії для бразильського журналу Caderno Ela - Jornal O Globo в сукні LITKOVSKAYA

LITKOVSKAYA вирізняється мінімалізмом і "м'якими" принтами, використанням перероблених речей з секонд-хенду й експериментальністю.

У списках прихильниць бренду – Моніка Белуччі, Наомі Кемпбелл та інші знаменитості.

Наомі Кемпбелл у джинсах LL by Litkovskaya
Наомі Кемпбелл у джинсах LL by Litkovskaya
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