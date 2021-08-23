Топ-10 українських брендів, які носять зірки Голлівуду

Колись зірки полювали на речі таких модних будинків, як Dior, Gucci або Versace. Зараз же дедалі більше знаменитостей хочуть виділитися на тлі інших і віддають перевагу молодим брендам із потужним посиланням, повідомляє Обозреватель.

Тому Мадонна, Кайлі Дженнер, Аріана Гранде і багато інших ікон стилю першої величини підкорюють світ в одязі українських дизайнерів. Сайт дібрав 10 найпопулярніших у Голлівуді українських брендів одягу, якими ми можемо пишатися.

1. CULTNAKED

Засновниця молодого львівського бренду CULTNAKED Мері Фуртас прокинулася знаменитою після того, як перший дроп спідниці-шортів Dancing on The Table Skirt з'явився на Тижні моди в Парижі.

Кайлі Дженнер у спідниці Dancing on The Table Skirt. Джерело: Instagram Кайлі Дженнер

Відтоді бренд часто носять зірки першої величини. Серед них Кендалл Дженнер, Хлої Кардаш'ян, Аріана Гранде, Ельза Госк і Белла Хадід.

Аріана Гранде на вулиці Лос-Анджелеса в базовому кроп-топі Milkshake від CULTNAKED і на сцені в чорних брюках марки

Відзначимо, український бренд СULTNAKED був заснований у Львові у 2018 році. Його філософія – свіжі нульові, пропаганда свободи та сексуальності.

Кендалл Дженнер у брюках choco bar і бандо з веганскої шкіри карамельного відтінку від CULTNAKED

2. Ruslan Baginskiy

Бренд українського дизайнера Руслана Багінського також був заснований у Львові, але 2013 року.

Спочатку капелюхи Руслана з'явилися на показах Ukrainian Fashion Week, згодом – їх почали носити українські зірки Катя Осадча, Тіна Кароль, Джамала та інші.

Мадонна позує в чорному капелюсі від Ruslan Вaginskiy. Джерело: Instagram Мадонни

Сьогодні це один із найпопулярніших брендів аксесуарів у світі: капелюхи від Руслана Багінського прикрашають селебриті на зйомках Vogue Nippon, W Magazine, Elle, а фанатками Ruslan Baginskiy стали Мадонна, Роузі Гантінгтон-Вайтлі, сестри Белла і Джіджі Хадід, Кет Грехем, Майлі Сайрус і Кая Гербер.

Белла Хадід у теплій панамі від Ruslan Вaginskiy

Дочка Сінді Кроуфорд модель Кая Гербер у панамі від Ruslan Вaginskiy. Джерело: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

Майлі Сайрус у капелюшку від Ruslan Вaginskiy. Джерело: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Кет Грехем дібрала цілий образ до принту капелюшка від Ruslan Baginskiy. Джерело: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

Джіджі Хадід у леопардовій панамі Ruslan Вaginskiy. Джерело: Instagram Джіджі Хадід

Ірина Шейк у капелюшку від Ruslan Вaginskiy. Джерело: Instagram Ruslan Вaginskiy hats

3. BEVZA

Український бренд модного одягу й аксесуарів Bevza посів нішу мінімалізму 2006 року. Відтоді він давно вийшов на світовий ринок і закохав у себе голлівудських зірок.

Дакота Джонсон сяяла на кінофестивалі в Марракеші в білосніжній сукні Bevza. Джерело: Instagram Bevza

Підкреслена акуратність і простота бренду припала до смаку супермоделі Беллі Хадід, зірці "50 відтінків сірого" Дакоті Джонсон і багатьом іншим американським знаменитостям.

Белла Хадід одягла шовкову сукню Bevza в Майамі у 2019 році. Джерело: Instagram Bevza

А зірка "Гри престолів" Софі Тернер навіть вийшла заміж у шовковому білому комбінезоні від Bevza з колекції CLOSET.

Софі Тернер вийшла заміж у комбінезоні від Bevza

Емілі Ратаковськи в сукні Bevza. Джерело: Instagram Bevza

4. Sleeper

Sleeper з'явився в Україні у 2014 році завдяки старанням двох редакторок глянцю – Катерини Зубарєвої та Асі Вареці. Уже через місяць існування Sleeper отримав звання "Бренд місяця" від Vogue Italia.

Ріанна в піжамі від Sleeper на червоній доріжці 2017 року. Джерело: Instagram Ріанни

Сьогодні цей бренд обожнюють Кеті Перрі, Емма Робертс, Ріанна, Селена Гомез, Кендалл Дженнер і багато інших світових зірок.

Вагітна актриса Емма Робертс у сукні Sleeper. Джерело: Instagram Емми Робертс

Рита Ора знялася в б'юті-ролику в білому шовковому вбранні з базової колекції бренду Sleeper. Джерело: Instagram бренду Sleeper

5. Frolov

Frolov – це одяг, який поєднує в собі сексуальну провокацію і свободу.

Креативний директор бренду Іван Фролов досліджує фетишизм, сексуальні послуги, БДСМ-субкультуру, щоб передати цю філософію у своїх колекціях.

Український бренд Frolov носять Рита Ора, Демі Ловато, Гвен Стефані, Дуа Ліпа, Doja Cat та інші.

Співачка Рита Ора обрала білу міні-сукню Frolov для виступу на різдвяному концерті Jingle Bell Ball. Джерело: Instagram Frolov

Дуа Ліпа – у спокусливому бра з кристалів бренду Frolov

Дуа Ліпа в сукні українського бренду Frolov. Джерело: Instagram Дуа Ліпи

6. Ksenia Schneider

Сімейний дует дизайнерів Ксенії та Антона Шнайдерів існує з 2011 року.

Чоловік і дружина працюють разом, створюючи колекції з перероблених матеріалів, з ідеальним кроєм та інноваційними цифровими концепціями.

Джіджі Хадід у джинсах Ksenia Schneider. Джерело: Instagram Ksenia Schneider

Їхні колекції сяють на світових показах, а вбрання – на всесвітньо відомих зірках.

Серед них: Гайді Клум, Леді Ґаґа, Моніка Беллуччі, Селін Діон, Еллі Голдінг, Белла і Джіджі Хадід, Дуа Ліпа та інші.

Дуа Ліпа в куртці Ksenia Schneider із перероблених матеріалів. Джерело: Instagram Ksenia Schneider

Джіджі Хадід у джинсах Ksenia Schneider, які дизайнерка зробила з речей із секонд-хенду. Джерело: Daily Mail

7. Flow the Label

Стиль марки Flow The Label легко пізнаваний завдяки класичним мотивам у гармонії з сучасними тенденціями. Бренд створили дві сестри-українки Вікторія та Вероніка Баланюк у 2014 році.

Белла Хадід з'явилася в Каннах у піджаку українського бренду Flow the Label. Джерело: L'Officiel

Для створення нових колекцій вони надихаються французьким кіно і пасторальною естетикою.

Зараз до агентів бренду Flow The Label часто звертаються стилісти світових знаменитостей і навіть королев із запитом на вподобані образи.

Королева Йорданії в небесно-блакитному брючному костюмі бренду Flow The Label. Джерело: Instagram королеви Ранії

8. Gasanova

Однією з найголовніших прихильниць українського бренду Gasanova є модель і акторка Ірина Шейк. Вона часто красується в речах авторства Ельвіри Гасанової.

Ірина Шейк у подовженому піджаку яскравого зеленого кольору від Gasanova. Джерело: Instagram бренду Gasanova

Переконливі приклади любові зірки до українського бренду – її виходи цього року в темно-коричневому піджаку з екошкіри, шкіряному довгому плащі та подовженому піджаку яскравого зеленого кольору від Gasanova.

Американська акторка та співачка Ванесса Хадженс, навпаки, в Gasanova цінує не верхній одяг, а сукні.

Ванесса Хадженс в осяйній мінісукні від українського бренду Gasanova. Джерело: Instagram Ванесси Хадженс

Також серед прихильниць українського бренду Gasanova вже були помічені Джіджі Хадід, Бібі Рекса, Періс Гілтон і Кортні Кардаш'ян.

Періс Гілтон у блискучому топі українського бренду Gasanova. Джерело: Instagram бренду Gasanova

Світська левиця Кортні Кардаш'ян у прозорій сукні бренду Gasanova. Джерело: Instagram бренду Gasanova

9. IENKI IENKI

IENKI IENKI спеціалізується на пуховиках і теплому верхньому одязі, тому селебриті демонструють цю марку на собі тільки в зимові місяці.

Емілі Ратаковськи з чоловіком у червоних пуховиках IENKI IENKI. Джерело: Instagram Емілі Ратаковськи

Пуховики від українського бренду є в гардеробі моделі та інфлюенсерки Емілі Ратаковськи, акторки Ірини Шейк, моделі Сьюкі Вотерхаус і багатьох інших.

Емілі Ратаковськи в бежевому пуховику IENKI IENKI. Джерело: Instagram бренду IENKI IENKI

Англійська модель Сьюкі Вотерхаус у куртці IENKI IENKI. Джерело: Instagram бренду IENKI IENKI

Ірина Шейк у короткому яскравому пуховику бренду IENKI IENKI. Джерело: Instagram бренду IENKI IENKI

10. LITKOVSKAYA

Лілія Літковська заснувала марку LITKOVSKAYA в далекому 2006. Вона швидко стала однією з найвідоміших і найпопулярніших українських дизайнерок, але за кордоном про бренд дізналися тільки після 2014 року.

Моніка Беллуччі на фотосесії для бразильського журналу Caderno Ela - Jornal O Globo в сукні LITKOVSKAYA

LITKOVSKAYA вирізняється мінімалізмом і "м'якими" принтами, використанням перероблених речей з секонд-хенду й експериментальністю.

У списках прихильниць бренду – Моніка Белуччі, Наомі Кемпбелл та інші знаменитості.