12 прихованих причин, чому ви постійно відчуваєте голод

Є люди, які завжди відчувають себе голодними. Які ж можуть бути причини і на що звернути увагу, щоб виправити ситуацію, повідомляє РБК-Украина.

Нутриціолог Ольга Усенко в Instagram розповіла, що може критися за хронічним відчуттям голоду.

Перший блок причин криється у вашому нерозумінні раціону:

1. Брак білка - білок відіграє важливу роль у контролі апетиту, регулюючи гормони голоду. З цієї причини ви можете часто відчувати почуття голоду, якщо не їсте його в достатній кількості.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Мало жирів в раціон.

3. Багато швидких вуглеводів - в рафінованих вуглеводах не вистачає клітковини і вони викликають коливання рівня цукру в крові, що є основною причиною того, що при вживанні занадто великої кількості вуглеводів може викликати відчуття голоду.

4. Мало клітковини в раціоні - вона допомагає відчувати ситість і насичення довше.

5. Недопиваєте воду - відчуття спраги організм показує як відчуття голоду, тому якщо відчули голод, для початку випийте води.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6. Ви п'єте багато калорій - рідка їжа (латте, фреші) не так сильно впливає на відчуття ситості, як тверда їжа.

7. Часті прийоми алкоголю - алкоголь провокує відчуття голоду. Другий блок причин пов'язаний зі способом життя:

8. Ви погано і мало спите - брак сну впливає на гормони, і на гормон голоду в тому числі.

9. Ви або їсте на ходу, або вас постійно щось відволікає від цього процесу - в такі моменти ми втрачаємо зв'язок з почуттям ситості і голоду, а мозок не розуміє, поїли ми чи ні.

10. Багато тренувань - інтенсивні тренування можуть провокувати часті напади голоду.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

11. Стрес - це причина, по якій ви можете часто відчувати голод. Стрес підвищує рівень кортизолу і це впливає на всі системи в організмі.

12. Швидкий прийом їжі - будь-який процес вимагає фокусування, щоб правильно розпізнати зміни і дати сигнали всій системі.