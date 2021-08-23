Скільки можуть проїхати авто при палаючої лампочці рівня палива

Британський сайт Compare The Market провів свіже дослідження на тему того, скільки зможе проїхати автомобіль при загорілася лампочці рівня палива. Для цього колеги з Туманного Альбіону протестували 96 популярних машин, оснащених бензиновими двигунами. І визначили результат кожного з них, повідомляє АвтоПортал.

Більшість водіїв вважають, що вони можуть подолати тільки (близько) 40 кілометрів після включення лампочки, але на практиці це число удвічі більше (в середньому «по палаті»). У багатьох сучасних автомобілів борт-комп'ютер зазвичай показує час, що залишився відстань при критично низькому рівні палива, але навіть в таких випадках, як було встановлено в дослідженні, машини їдуть далі, ніж показує електроніка.

Скільки може проїхати авто при палаючої паливної лампочці (переможці та аутсайдери)

Переможцем рейтингу став VW Passat - його залишився запас ходу при палаючої лампочці становить 120,73 км. Далі йдуть Volvo V40 і Ford Mondeo з показником 113,6 і 112,68 км відповідно, а четвертому місці - BMW 5-Series, який «протягнув» 109,96 км. Далі Toyota Prius (107,2 км), Mercedes E-Сlass (103 км), Audi Q5 (102,7 км), Range Rover Sport (102 км), Mazda 6 (101,3 км), Audi A6 (99, 8 км).

А ось найменша «далекобійність» оказаалсь у BMW M3 - всього 51,48 км, за ним слідують Kia Picanto (51,72 км) і Fiat 500 - 59,77 км. Також розчарували (якщо так можна висловитися) такі моделі, як Ford Fiesta (66,1 км), Nissan Juke (65,7 км), Citroen C1 (62,4 км) і Mini Cooper (60,4 км). Замикає десятку найгірших Ford Fiesta - після включення лампочки вона їде лише 66,09 км.

Окремо відзначимо найпопулярніші авто: Skoda Octavia (95,5 км), Fabia (80 км), Volkswagen Golf (91,65 км), Polo (74,25 км), Tiguan (90,46 км), Renault Clio (83 , 55 км), Dacia / Renault Duster (80 км), Sandero (93,55 км), Peugeot 208 (96,47 км), Opel Astra (82,5 км), Corsa (69,18 км), Hyundai i30 (84,67 км), Suzuki Vitara (78,06 км).

Хоча середній попереджувальний світловий сигнал загоряється, коли ємність резервуара становить одну десяту від його ємності, на практиці немає ніякої гарантії, як далеко він піде. Цифри - всього лише вказівку.

Замість висновків

Найчастіше ж сигнальна лампа загоряється, коли рівень палива опускається приблизно до 10%. Тобто, якщо бак у машини, наприклад, на 60 літрів, то індикатор «з'явиться» тоді, коли пального залишається 6 літрів. Але і це, звичайно, умовні дані - в реальності ж на витрату впливає ряд факторів, таких як дорожня обстановка, температура повітря, сила гальмування і прискорення, кількість пасажирів і багажу.