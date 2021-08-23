Чотири повні місяці на сезон припадають нечасто, наступного разу таке станеться тільки в 2025 році, повідомляє Корреспондент.

У ніч на 23 серпня над Землею зійшов "осетровий" Місяць: поверхня природного супутника нашої планети була у певний період блакитного кольору, тому її ще називають блакитним Місяцем.

"Осетровим" Місяцем називається повний місяць, який є другим у місяці або третім у сезоні з чотирма повнями. Вчорашня Місяць потрапила в обидва варіанти.

Чотири повні місяці на сезон припадають нечасто, наступного разу таке станеться тільки в 2025 році. Два місяці в місяці же зійдуть в 2023 році.

Визначення "осетровий" Місяць взяли з мови індіанців, які вважали, що схід серпневого повного місяця говорить про гарне клювання в озерах.

Getty

EPA/UPG

EPA/UPG

EPA/UPG

EPA/UPG

EPA/UPG

EPA/UPG

EPA/UPG