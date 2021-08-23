Стало відомо про стан МакSим після коми

38-річна російська співачка МакЅим (справжнє ім'я – Марина Абросімова), яка вийшла з коми, в перші дні була вкрай виснажена та слабка, повідомляє УНИАН.

Про це розповів один з волонтерів на ім'я Леонід, який доглядав за артисткою, пише starhit.

"Неначе людина працювала на каменоломні останні роки, і ось її відправили сюди на відновлення сил. Там, де ставили крапельниці, все було перев'язано, забинтовано, місця введення ін'єкцій зафіксовані, щоб кожен раз не робити нових дірок. Розрізи на тілі, куди вставляли трубки апаратів ШВЛ і ЕКМО, зашиті, а сама шкіра ніби почорніла, в плямах. Ну і, звичайно, вона дуже схудла", – розповів волонтер .

За його словами, настрій у МакЅим був двоїстий – співачка була розгублена, але розуміла, що вона жива.

"Сказала, що дуже скучила за доньками, швидше мріє їх побачити. У неї з'явився другий шанс жити. У якийсь момент, коли її свідомість була ще не повністю ясною, їй стало страшно від думки, що вона більше не вийде з лікарні та не обійме дітей. Думала, що все, життя закінчується" , – зазначив волонтер.

"Я відчув, що у неї величезна воля до перемоги над хворобою, що вона намагається бути сильною" , – додав він.

МакЅим провела понад місяць у комі: подробиці

16 червня співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" у важкому стані.

19 червня співачку ввели в штучну кому. У такому стані вона провела понад місяць.

13 серпня МакЅим виписали з лікарні.