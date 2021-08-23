Названа дата завершення будівництва "Північного потоку-2"

Агентство Bloomberg спрогнозувало терміни завершення будівництва "Північного потоку-2". Газопровід можуть добудувати 12 вересня, повідомляє РБК-Украина.

Базоване в Штральзунді управління водних шляхів і судноплавства Німеччини сповістило про роботу "Фортуни" на ділянці в 13-14 км, пише Bloomberg з посиланням на морську владу Німеччини.

Проєкт газопроводу завершено на 99%. У Nord Stream 2 AG - компанії-операторі ініціативи - терміни закінчення робіт поки офіційно не підтвердили.

Автор: Анастасія Рокитна