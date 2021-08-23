"Кримська платформа": основні заяви учасників

Саміт Кримська платформа стартував у Києві. До участі у заході долучилися представники понад 40 країн, відкрив захід президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Анджей Дуда

"Поляки вас розуміють, вашу ситуацію, почуття, ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми не визнаємо нелегальної окупації Криму Росією. Сьогоднішня зустріч є для нас можливістю сказати чітко - питання Криму не є для нас байдужим" , - зазначив президент Польщі Андрей Дуда.

Шарль Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму виступі зазначив, що ЄС не визнає анексію Криму Росією і далі виступатиме проти порушення міжнародного права.

"Позиція щодо Криму повинна залишатися на високому рівні. Необхідно зберігати світовий порядок і ми повинні залучати ширшу міжнародну підтримку України щодо невизнання анексії Криму. Мілітаризація Криму викликає занепокоєння" , - зазначив він.

Мая Санду

Президент Молдови Майя Санду у своєму виступі зазначила, що Крим - це Україна і Молдова підтримує резолюцію про неподільність території України.

"Ми не збираємося підтримувати історичні диспути, ми хочемо вийти на нові справедливі стосунки. Ми хочемо дійти до створення єдиного шляху до майбутнього, яке буде сталим, мирним, процвітаючим" , - сказала вона.

Валдіс Домбровскіс

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс також розпочав свій виступ з тези про те, що Крим - це Україна.

"ЄС підтримує дипломатичні зусилля України щодо повернення питання Криму на міжнародний порядок денний. Ми наклали обмежувальні заходи проти РФ через окупацію Криму. Ми розуміємо складну ситуацію, яка сталася в Криму. Міжнародному суспільству бракує доступу до Криму" , - зазначив він.

Він також додав, що з 2014 року ЄС надав Україні понад 60 млрд євро.

Петер Альтмайер

Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер зазначив, що анексія Криму створила велику проблему в регіоні і саме тому ЕС впровадив санкції.

"Анексія Криму це наруга над верховенством права. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. Ми разом з Україною засуджуємо анексію і закликаємо до нових переговорів і відновлення держкордонів" , - зазначив він.

Альтмайер також вкотре наголосив, що транзит газу через Україну продовжуватиметься і після 2024 року.

Франк Рієстер

Міністр з питань торгівлі та економічної привабливості Франції Франк Рієстер зазначив, що дотримання міжнародного права залишається пріоритетом для всіх.

"Я хочу нагадати, що Франція не визнає і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Наша підтримка територіальної цілісності України залишається послідовною і ми вважаємо, що ця ситуація (анексія Криму, - ред.) загрожує світовому порядку. Про відповідальність необхідно нагадати Росії" , - зазначив він, додавши, що побудова Керченського мосту дуже вплинула на пересування в Чорному та Азовському морях.

"Ми вважаємо, що Україна доклала всіх зусиль, щоб уникнути деескалації конфлікту. Франція працює над мирним врегулюванням і відновленням суверенітету України на території Криму" , - додав міністр.

Він також зазначив, що Франція разом з Німеччиною також працює і в нормандському форматі над врегулюванням конфлікту на Донбасі.

Мевлют Чавушоглу

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив на необхідності підвищення у світі розуміння важливості проблеми анексії Криму.

Дженніфер Гренголм

Міністр енергетики США Дженніфер Гренголм також наголосила, що Крим - це Україна, а Росію треба притягнути до відповідальності за її агресію.

"Ми разом з Україною засуджуємо незаконну анексію Криму. США пишаються тим, що впродовж 30 років ми були з вами. Від імені президента США Джо Байдена хочемо заявити про підтримку України, її реформ. Ми підтримуємо вашу боротьбу з російською агресією і підтримка триватиме далі. Ми вже надали 4,9 млн доларів допомоги України. Ми надаватимемо підтримку ЗСУ, зокрема щодо захисної зброї і обладнання, для розв'язання конфлікту. Ми хочемо поставити Росію на її місце і ми хочемо добитися припинення її втручання на сході України і в Криму" , - зазначила вона.

Мірче Джоане

Заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане закликав повернути вільне мореплавство в українські порти.

"На нашому саміті у червні лідери країн-членів НАТО підтвердили свою неухильну підтримку України. Ми закликаємо РФ припинити порушення прав усіх українців, включаючи кримських татар...Ми також підтверджуємо рішення Бухарестського саміту, що Україна та Грузія стануть членами НАТО" , - наголосив він.

Він також додав, що Чорноморський регіон і безпека в ньому є важливим для НАТО і альянс засуджує і ніколи не визнає анексію Криму.

"Ми закликаємо РФ повернути контроль над територією України", - зазначив Джоане.

Мустафа Джемілев

Лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілев у своєму виступі заявив, що ООН виявилася неспроможною у розв'язання питання окупації Криму "і не буде спроможною поки агресор буде мати право вето", оскільки РФ відкрито заявляє, що не буде виконувати рішення міжнародних структур.