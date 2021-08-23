Один з великих заводів Samsung може бути зупинений

Колишня столиця В'єтнаму - найбільше в країні місто Хошимін, - готується до жорсткого локдауну через ситуацію з COVID-19. Нові заходи не дозволять городянам вільно пересуватися в місті і окрузі, а комерційним підприємствам доведеться обходитися меншим числом працівників. В результаті виробничі потужності Samsung в регіоні очікують великі збитки, повідомляє 3Dnews.

Завод Samsung Electronics, розташований в сайгонським парку високих технологій, випускає смарт-телевізори і побутову техніку буквально для всього світу - Європи, Азії та США. В цілому тут працює понад 7000 співробітників. До останнього часу Samsung вдавалося обходити обмеження, забезпечуючи робочим спальні місця на території самого заводу або в його найближчих околицях. Проте, підприємство працювало на 30-40% своєї потужності через уже введених обмежень.

Нове зниження обсягів виробництва доведеться на самий невідповідний момент - не за горами сезон новорічних свят в значній частині світу, коли продажі йдуть найбільш активно. У разі повної зупинки заводу Samsung буде втрачати приблизно по 145 мільйонів доларів в день.

sammobile.com

Проте у Samsung залишилося деякий простір для маневру - не виключено, що буде знайдено якийсь компроміс з в'єтнамськими властями, зацікавленими в інвестиціях - відомі плани Samsung розвивати виробництво у В'єтнамі і далі. Крім того, в минулому працівники Samsung Display вже отримували дозволу на в'їзд в країну під час жорстких обмежень, у винятковому порядку. Здебільшого на виробництво компанії мало впливав навіть загальносвітовий дефіцит напівпровідників, але можливе повне закриття заводу у В'єтнамі може змінити ситуацію.

Виробництво смартфонів поки не порушено, оскільки останні випускаються на інших майданчиках. Крім того, в разі виникнення серйозних проблем на в'єтнамському заводі є додаткові потужності в сусідніх регіонах. Наприклад, в якійсь мірі компенсувати втрати зможуть підприємства в Індії.