Українські зірки вітають з Днем Державного Прапора

23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора. Це урочисте свято напередодні Дня Незалежності, яке додає настрою, віри в краще майбутнє. Зірки вітчизняного шоу-бізнесу в соціальних мережах вітають усіх з цим прекрасним літнім днем, повідомляє 24 Канал.

Стрічки у соціальних мережах рясніють величезною кількістю промовистих фото. Українці позують з прапорами, у вишиванках, з усмішками на обличчі. Вони щиро радіють та вітають країну. Як це роблять відомі люди України – дивіться далі у добірці!

Українські зірки вітають з Днем Прапора

Сергій Притула

Шоумен і громадський діяч опублікував фотографію, на якій позував разом із дружиною та двома дітьми. Усі члени сім'ї Сергія тримали в руках українські прапори та одягнули форму збірної України з футболу. Деякі прапори Притула привіз з Донбасу, де неодноразово бував під час війни. Той, що він тримав у руках, з написом "Сімферополь", отримав на одному з матчів збірної 11-12 років тому. Відтоді береже його та бере з собою на всі матчі.

"З Днем Державного Прапора, шановні!" , – написав під знімком Притула.

Сергій Притула з сім'єю привітав з Днем Прапора / Фото з інстаграму ведучого

Лілія Ребрик

Ведуча оприлюднила світлину, де постала перед камерою у розкішній вишитій сукні: "З Днем Державного Прапора!".

Лілія Ребрик привітала з Днем Прапора / Фото з інстаграму ведучої

The Hardkiss

Фронтвумен гурту The Hardkiss також позувала у вишитій сукні.

"З Днем Державного Прапора України!" , – привітав колектив.

Юлія Саніна привітала з Днем Прапора / Фото з фейсбуку The Hardkiss

Юрій Горбунов

Ведучий разом з колегами був на відкритті Географічного центру України та мав честь бути присутнім на піднятті прапора: "З Днем Прапора, рідна країно!".

Юрій Горбунов з колегами на відкритті Географічного центру України / Фото з інстаграму ведучого

Наталка Карпа

Артистка опублікувала фото з одного з виступів, де тримає в руці великий український прапор.

"Пишаюся тим, що українка" , – лаконічно підписала знімок Наталка.

Наталка Карпа привітала з Днем Прапора / Фото з інстаграму співачки

Алла Мазур

"Тут такі фото сьогодні прилетіли. Якість не дуже. Але як не порадіти нашому стягу і на цих вулицях? Бо вільний і незалежний! З Днем Державного Прапора України, друзі!" , – написала ведуча під фото, де показала рукраїнський прпор біля Кремля.

Український прапор у Москві / Фото з інстаграму Алли Мазур

Олександр Пономарьов

"Вітаю всіх із Днем Державного Прапора України! Слава Україні!" , – написав під фото Олександр.

Олександр Пономарьов привітав з Днем Прапора / Фото з інстаграму співака

Святослав Вакарчук

"З Днем нашого Прапора! Слава Україні!" , – привітав Вакарчук.