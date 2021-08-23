400 тисяч автомобілів стали жертвами потопів в Китаї

У цю статистику потрапили в основному приватні транспортні засоби, повідомляє Автоцентр.

За оцінками торгової асоціації Чженчжоу, в результаті недавніх повеней, які накрили Китай постраждало близько 400 тисяч автомобілів. Частина з них до цих пір простоюють на дорогах, чекаючи подальшої долі.

Масштаби кількості пошкоджених транспортних засобів - це лише маленька частина загальної картини. Жертвами стихії стали близько 14 мільйонів чоловік, приблизно 930 тисяч з них потребують переселення. 302 людини загинули і ще 50 пропали без вісті. Більшість постраждалих перебували в Чженчжоу, де протягом години випало 20 см опадів. Величезні потоки води зносили все на своєму шляху, розгортаючи і змиваючи автомобілі.

Розміри завданих збитків величезні. Влада пообіцяла зробити все можливе, щоб відновити основну інфраструктуру. Однак, повернути колишній рівень життя вони зможуть тільки через рік, ще кілька років знадобиться для поліпшення дренажної системи.

Крім величезної кількості автомобілів, вода знищила дороги та залізничну інфраструктуру. В цілому збиток оцінюється в 20,6 мільярдів доларів.