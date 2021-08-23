Яка техніка візьме участь в параді на День Незалежності

Одним з головних і найбільш масштабних урочистостей до Дня Незалежності України стане, звичайно ж, військовий парад. Його не проводили кілька років, але святкування 30-річчя української державності все ж не обійдеться без нього, повідомляє АвтоПортал.

Парад 24 серпня в Києві обіцяє бути дуже масштабним. В цілому по центру столиці проїдуть понад 400 одиниць військової техніки. Навіть репетицій було цілих три і саме вони дозволили побачити найцікавіші зразки озброєнь.

Бронетехніка

Безсумнівно, однією з головних «зірок» на параді стануть найсучасніші український танки БМ Оплот. Хрещатиком проїдуть і Т-64, які є основою танкових військ України.

А ще можна буде побачити БМП-2 з новим модулем «Спис». Представлять і новітні БТР-4 в декількох модифікаціях (в тому числі, десантної, санітарної та інженерної) і вдосконалені БТР-3ДА.

Крім того, на параді будуть широко представлені бронеавтомобілі, використовувані Збройними Силами України та Національною гвардією. Серед них - Козак, Варта, Новатор, Отаман. У параді візьмуть участь і гості з збройних сил Словаччини на бронемашинах IVECO LMV і баггі Polaris.

Артилерійські і ракетні системи

Ще однією родзинкою параду стане новітній протикорабельних ракетний комплекс РК-360 МЦ «Нептун». На озброєння його прийняли лише в минулому році.

Також до Києва привезли системи залпового вогню «Град» і «Вільха», гаубиці «Гіацинт» і «Мста». Сили ППО представлятимуть зенітно-ракетні комплекси «Тор», «Бук-М1» і С-300ПС.

Автомобільна техніка

Звичайно ж, парад не обійдеться без позашляхових HMMWV (армійський варіант Hummer). Їх використовують і як платформи для запуску безпілотників, а також вони будуть буксирувати роботизовані бойові платформи «Мисливець».

Також слід зазначити автобуси підвищеної прохідності Torsus Praetorian - вони випускаються в Братиславі, але створені українцями.

ГСЧС буде представлена, серед іншого, українськими усюдиходами «Богун» від творців знаменитого Sherp.

Авіація

Авіаційна частина параду традиційно вважається самою видовищною. Над Києвом пролетять понад півсотні різних літальних апаратів. Серед них - вертольоти Мі-8, Мі-14, Мі-24, ЄС-225 і H-145, винищувачі МіГ-29 і Су-27, бомбардувальники Су-24, штурмовики Су-25, транспортні Ан-70 і Іл- 76. Родзинкою програми стане гігант Ан-225 Мрія.

Також очікуються літаки і вертольоти наших європейських союзників. До того ж, продемонструють ударний безпілотник Bayraktar TB2, хоча літати він не буде.