"Кримська платформа" не викликала багато інтересу у глядачів YouTube

Сьогодні в Києві відбувся саміт "Кримської платформи", на якому були присутні представники понад 40 країн.

В Україні довго готувалися до проведення цього заходу. Але ось просування в інтернеті і соціальних мережах залишає бажати кращого.

Зокрема, прямі трансляції саміту в YouTube не зібрав багато переглядів (принаймні, поки що).

У Facebook другу частину форуму, яку транслюють на сторінці "Кримської платформи", також не дуже має попит.