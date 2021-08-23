"Кримська платформа" не викликала багато інтересу у глядачів YouTube
Сьогодні в Києві відбувся саміт "Кримської платформи", на якому були присутні представники понад 40 країн.
В Україні довго готувалися до проведення цього заходу. Але ось просування в інтернеті і соціальних мережах залишає бажати кращого.
Зокрема, прямі трансляції саміту в YouTube не зібрав багато переглядів (принаймні, поки що).
У Facebook другу частину форуму, яку транслюють на сторінці "Кримської платформи", також не дуже має попит.