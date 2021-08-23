Скільки коштує зібрати школяра в новому році: ціни

В цьому році зібрати дитину в школу обійдеться батькам мінімум в $100. За цю суму можна купити найнеобхідніший набір одягу та канцелярії. При цьому зібрати дівчинку обійдеться трохи дешевше, ніж хлопчика, - 2388 грн і 2428 грн відповідно. Такі дані наводять аналітики платформи OLX, повідомляє UBR.

Одяг для хлопчика в складі двох сорочок, брюк, туфель, спортивного костюма і кросівок обійдеться приблизно в 1450 грн. Але батьки можуть заощадити до 50%, купивши б/у речі.

Одягнути школярку буде трохи дешевше - її гардероб можна зібрати за 1410 грн. Сюди входять дві блузки, спідниця, туфлі і спортивна форма. При бажанні додатково можна придбати сарафан, середня ціна якого - 170 грн.

Ціна на канцелярське приладдя стартує від 211 грн. Сюди входять 10 зошитів по 18 аркушів, 3 кулькові ручки, 2 олівці, лінійка, набір фломастерів, а також пенал і щоденник.

У той же час рюкзак можна купити в середньому за 460 грн, а сумку для взуття - за 135 грн. Також деякі з батьків радять придбати і ланчбокс за 172 грн.

Як і в минулому році, в разі карантину школярів доведеться забезпечити планшетом або ноутбуком, а також навушниками. Вартість техніки буде залежати від бренду, але в середньому новий ноутбук варто близько 11 300 грн, планшет - 2770 грн, а бездротові навушники - 970 грн. Зате б/у техніка обійдеться вполовину дешевше.

Нагадаємо, з 1 вересня цього року в школах почнуть діяти нові норми харчування. Однак 91% їдальнях не перевіряють калорійність страв, чверть закладів не проводять температурний контроль продуктів, а 52% - не мають необхідного обладнання.