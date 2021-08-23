Україна отримає близько 6,5 млн доз вакцини від коронавірусу

Україна протягом серпня і вересня отримає близько 6,5 млн доз вакцин проти коронавірусу. Зараз на прищепних пунктах знаходиться майже 10 млн доз препаратів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Вакцини продовжують надходити. У серпні будуть ще постачання і у вересні. Мінімум 6,5 мільйона доз вакцини прийде" , - сказав Ляшко на брифінгу Київського саміту перших леді і джентльменів.

За його словами, на сьогодні в пунктах вакцинації і у мобільних бригад знаходиться близько 9,5 млн доз препаратів проти COVID-19.