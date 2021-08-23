Скільки українців відкладають частину зарплати: опитування

Майже чверть трудящих українців (24%) не відкладають ні копійки із заробітної плати - у них просто немає "зайвих" грошей. Відповідно 76% збирають гроші в міру можливостей, повідомляє UBR.

Такі результати опитування, в якому взяли участь 1400 жителів України.

Дослідження проводили на сайті GorodRabot.com.ua і в соцмережах пошукової системи. Респонденти відповідали на запитання "Ви відкладаєте з зарплати?".

Більшість українців все-таки намагаються збирати кошти:

62% учасників опитування зберігають частину заробітку від випадку до випадку;

8% намагаються відкладати, але витрачають все накопичення на непередбачені витрати;

6% опитаних регулярно відкладають частину зарплати.

Опитування проводилося з 9 по 15 серпня 2021 року.