В аеропорту Кабула спалахнула пожежа
В аеропорту Кабула почалася пожежа. Місцеві жителі поширюють в мережі кадри з місця інциденту, повідомляє РБК-Украина.
Про це повідомляє місцевий журналіст Муслім Ширзад в Twitter.
"Пожежа спалахнула в аеропорту Кабула", - написав він.
На опублікованих кадрах помітно, як внаслідок пожежі з території аеропорту здіймається дим.
Про причини загоряння наразі не повідомляють.
Офіційної інформації щодо пожежі також поки немає.
Нагадаємо, управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок.