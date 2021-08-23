В аеропорту Кабула спалахнула пожежа

В аеропорту Кабула почалася пожежа. Місцеві жителі поширюють в мережі кадри з місця інциденту, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляє місцевий журналіст Муслім Ширзад в Twitter﻿.

"Пожежа спалахнула в аеропорту Кабула" , - написав він.

На опублікованих кадрах помітно, як внаслідок пожежі з території аеропорту здіймається дим.

Про причини загоряння наразі не повідомляють.

Офіційної інформації щодо пожежі також поки немає.

Fire has broken out at Kabul airport pic.twitter.com/nOXNPRUOtr — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 23, 2021

BREAKING - Footage shows fire broke out at Kabul airport in Afghanistan amid evacuations. pic.twitter.com/g8aGmVDbS2 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 23, 2021

Нагадаємо, управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок.