В аеропорту Кабула спалахнула пожежа

В аеропорту Кабула почалася пожежа. Місцеві жителі поширюють в мережі кадри з місця інциденту, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляє місцевий журналіст Муслім Ширзад в Twitter﻿.

"Пожежа спалахнула в аеропорту Кабула", - написав він.

На опублікованих кадрах помітно, як внаслідок пожежі з території аеропорту здіймається дим.

Про причини загоряння наразі не повідомляють.

Офіційної інформації щодо пожежі також поки немає.

Нагадаємо, управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок.

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