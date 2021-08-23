Чого досягла економіка України за 30 років незалежності

Україна за 30 років незалежності змогла побудувати ринкову економіку, досягла певних успіхів в енергетиці, запустила ринок землі та створила незалежні регулятори. Незважаючи на величезний потенціал, економічні підсумки всього цього періоду дуже скромні, повідомляє Обозреватель.

Про потенціал України і головні досягнення за останні 30 років читайте в матеріалі.

Почали велику приватизацію

Ринкова економіка передбачає, що бізнесом (крім стратегічних напрямків) займаються підприємці, а не держава. Власник завжди більше зацікавлений в успіху, ніж найнятий менеджер. Процес приватизації в Україні триває, проте його початок уже дає можливість для інвестицій і розвитку.

Інфляції та валюта

Національний банк відпустив курс долара у вільне плавання. Це дозволило уникнути ситуації, коли вартість долара штучно стримувалася до кризи, а в період кризи різко підскакувала. Тепер же навіть великі економічні потрясіння викликають тільки тимчасове повернення курсу (як це було з початком пандемії).

Крім того, за час незалежності вдалося почати повноцінний курс інфляційного таргетування. НБУ використовує економічні інструменти для того, щоб коригувати зростання цін у країні (наприклад, облікову ставку).

Енергетика

В Україні за останні кілька років запустили ринок газу й електроенергії. Перший працює для всіх сегментів (зокрема і населення) з 1 серпня. Другий же поки повноцінно не запрацював. У майбутньому це може знищити монополії та створити конкурентне середовище. Щоравда, поки про це говорити зарано.

Ринок землі

Ще один поворотний момент в економіці – запуск ринку землі. Поки що ціни значно поступаються європейським, незважаючи на якість і кількість чорноземів. Проте загалом аграрний ринок дозволяє залучити інвестиції, дає можливість власникам сільгоспземель вільно розпоряджатися своїм майном.

Головна здатність – виживати в будь-яких умовах

Україна вже показала своє економічне диво – і це здатність вижити в найскладніших обставинах, впевнений кандидат економічних наук, асистент однієї з кафедр Київського національного економічного університету Єгор Киян.

Економіка відновилася після масштабної кризи через анексію Криму, військову агресію з боку Росії. Україна змогла відносно спокійно пройти кризу, викликану коронавірусом. Тоді як у європейських країнах на подолання наслідків витрачали трильйони доларів, Україна обійшлася малими ресурсами, ще й впоралася не гірше за сусідів.

Серед головних досягнень експерт називає:

створення власної фінансової системи та організації Національного банку;

запуск власної валюти – гривні, яка зараз вважається однією з найкрасивіших у світі;

запуск ринкової економіки.

Але все це було реалізовано в перші 15 років. Зараз же навіть реалізовані нововведення – такі як запуск ринку землі, відкриття ринку газу тощо – поки ще не дали значного припливу інвестицій і не спрчинилися до кардинального покращення рівня життя українців.

"Те, що зараз відбувається, за останні роки, я б назвав нашим економічним дивом. Важким, але тим не менш економічним дивом. Це не пов'язано з президентами, це пов'язано із загальною ситуацією" , – говорить Киян.

"Незважаючи на ті складні обставини, на дуже слабку підтримку від західних партнерів (а це були кредити, а не подарунок, на Туреччину, Боснію і Герцеговину виділяється набагато більше). Незважаючи на це ми розвиваємося, ситуація стабілізувалася. Ми можемо демонструвати зростання" , – пояснює економіст.

Загалом, додає експерт, українська економіка сильно недооцінена. Перспективи зростання величезні, проте повністю їх реалізувати досі не вдалося. Яскравий приклад – ситуація з гривнею. Якщо порівнювати її з іншими валютами (індекс Біг Мака, паритет купівельної спроможності), виявиться, що курс долара повинен бути на рівні 12 грн.

"У нас навіть національна валюта недооцінена. За різними індексами, показниками, у нас є підстави для значного зростання. Інформаційна кампанія про Україну недостатньо розвинена, і імідж не розвинений. Коли говорю з корейськими дипломатами і питаю, що знаєте про Україну, вони кажуть: про Шевченка знаємо, який футболіст" , – додав Киян.

Чи можемо наздогнати Польщу?

Головне досягнення – запуск ринкової економіки в Україні, вважає колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта. І цього досягли далеко не всі сусіди. Але це радше можливість, яка може залишитися нереалізованою. Поки, вважає економіст, враховуючи, що за деякими показниками Україна є найбіднішою країною Європи, говорити про значні успіхи передчасно.

А ось перспективи дійсно великі, додає Кухта.

"Потенціал безумовно величезний. Рівень розвитку не відповідає тому, що наші люди могли побудувати. За рівнем компетенцій, знань, ми можемо отримати результат значно кращий. Для цього потрібно поміняти рівень довіри, готовність співпрацювати між собою. Потрібно поміняти систему: замість виривання шматка одне в одного зайнятися спільною роботою. І провести реформи. Без них нічого не буде" , – пояснює експерт.

"Якщо провести реформи, Україна за кілька десятиліть може наздогнати Польщу" , – вважає колишній в.﻿ о. міністра .

Загалом за 30 років Україна зробила перші кроки для формування незалежної економіки, проте для справжнього зростання і значного поліпшення добробуту левова частка досягнень ще попереду.