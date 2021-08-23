Біля будівлі посольства РФ встановили українські прапори

У будівлі посольства держави-агресора Росії в Києві пройшла акція до Дня Державного прапора України, повідомляє Деловая столица.

Активісти встановили синьо-жовті прапори як нагадування про українців, які загибли в результаті російської агресії.

"Ми встановили прапори, за 15 тисяч загиблих в ході російсько-української війни під посольством РФ. Це виключно мирна акція, покликана: не забувати вбитих Кремлем героїв, підкреслити значення для країни синьо-жовтого стягу, посилити розуміння важливості повернення українського державного прапору на окуповані Крим та Донбас" , — заявив організатор акції Микола Давидюк на своїй сторінці в Facebook﻿.

За його словами, встановлені сьогодні прапори — це нагадування росіянам про вбитих українців.

"Памʼятка, про кожне знівечене життя, котре могло приносити користь близьким та країні. Але воно втрачене через імперські амбіції Путіна та його завойовницькі дії на нашій території. І це не просто війна із Кремлем, це продовження війни за незаленість. І кожен хто поклав життя в цій війні, країна має памʼятати. В тому числі і через вшанування прапора, на грудях з яким герої відходили у вічність" , — додав Давидюк.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначається День державного прапора.

Згідно з результатами всеукраїнського соціологічного дослідження "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України", проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп", державний прапор є головним символом України для більшості громадян. На друге місце можна віднести мову — 41% і гімн — 40%.