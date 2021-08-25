Розрахований метод визначення межи міцності людини

Російські вчені Сибірського федерального університету спільно із закордонними колегами розробили спосіб передбачити настання кризи в організмі людини та інших складних системах, повідомляє Лента.Ру.

Відомо, що при збільшенні навантаження з боку факторів навколишнього середовища, в умовах кризи й ще до настання очевидних ознак стресу, збільшується кореляція між різними параметрами складних систем. Протягом 30 років цей ефект підтверджується численними спостереженнями за групами людей, мишей, дерев, трав'янистих рослин і фінансовими тимчасовими рядами. За останні десять років ці результати були доповнені безліччю нових експериментів від генних мереж до динаміки депресії і клінічної психотерапії.

Було розроблено кілька систем моделей: термодинамічна теорія адаптації ансамблів і кілька сімейств моделей індивідуальної адаптації. У новій роботі дослідники проаналізували кореляційні графи, які дозволяють позначити парні зв'язки між об'єктами певного безлічі. Виявилося, що під час адаптації до стресових факторів поведінку цих зв'язків є універсальним незалежно від наборів параметрів. Це дає можливість розрахувати і передбачити настання кризового моменту, коли вплив факторів середовища зроблять негативний вплив на живий організм. Про метод визначення межі міцності живих організмів за допомогою адаптаційних моделей повідомляється в статті, опублікованій в журналі Physics of Life Reviews.