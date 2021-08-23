24 серпня: свята, прикмети й іменинники
24 серпня католики святкують День святого Варфоломія. У народі цей день отримав назву Євпатій Коловрат. Крім того, 24 серпня в Україні відзначається День Незалежності, повідомляє Обозреватель.
Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 24 серпня, читайте в матеріалі.
Іменини відзначають 24 серпня: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Федір.
День святого Варфоломія
Святий Варфоломій жив в першому столітті й був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Історія його життя містить багато неточностей і перемежовується численними легендарними подіями.
В Італії – це народне свято, в яке проходять меси, присвячені святому Варфоломію, і фестивалі з дегустаціями на площах великих міст.
Євпатій Коловрат
Православна церква 24 серпня відзначає День пам'яті Євпла Катанського, він же Євпатій Коловрат. Святитель жив у III-IV століттях і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Євпла піддали численним тортурам, але навіть у цьому випадку він не погодився прийняти язичницьку віру.
У народі свято називали на честь мученика. Інші назви – Чудеса на болотах і Болотні вогні – з'явилися завдяки віруванням в нечисту силу. За повір'ями, 24 серпня вночі люди могли почути незрозумілі свист і пісні, що доносилися з боліт.
Крім того, 24 серпня в селах часто стригли овець, щоб зробити нитки й зв'язати теплі речі на зиму.
День Незалежності України
Свято встановлене у 1992 році постановою Верховної Ради на честь прийняття Верховною Радою УРСР "Акта проголошення незалежності України".
Цю подію і вважають датою утворення української держави. У День Незалежності традиційно проходить парад, концерти, урочисті заходи.
Народні прикмети на 24 серпня
- Якщо вітер, який раніше дув кілька днів, нарешті, припиняється, то можна сподіватися на гарну погоду незабаром.
- Дощ під час сходу сонця – до негоди на найближчі кілька днів.
- 24 серпня випало на молодик і в цей час стоїть ясна погода – у вересні дощів буде дуже мало.
- Вранці туман стелиться – на гарну погоду.
Що не можна робити 24 серпня
- Цього вівторка не можна гуляти на самоті після заходу сонця.
- Не можна ходити в ліс і купатися у відкритих водоймах.
- Також 24 серпня не можна багато їсти, скаржитися і лаятися.
- Не варто в цей день надмірно лінуватися і думати про свої страхи.