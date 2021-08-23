У Києві відкрили Офіс "Кримської платформи"

У Києві відкрили постійний Офіс "Кримської платформи" з деокупації півострова, повідомляє УНИАН.

Церемонія відкриття транслювалася на сторінці Офісу президента України у соціальній мережі Facebook.

Офіс відкрився на вулиці Липська у Печерському районі столиці у приміщенні державної резиденції навпроти готелю "Київ".

Участь у церемонії брали президент України Володимир Зеленський і голови міжнародних делегацій, які прибули до України з метою участі в установчому саміті "Кримської платформи".

Зеленський сказав, що у захваті від сучасного офісу, бо він "виглядає прекрасно".

"Я вважаю, що лише з позитивними емоціями можна досягти результату зі змістом" , - зазначив президент.

Він додав, що цим результатом має бути деокупація півострова і надання допомоги усім кримчанам, в тому числі кримським татарам.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич провів для гостей екскурсію у приміщенні офісу.

Кориневич повідомив, що в офісі

"Кримської платформи" працюють кримчани. 'У нас є внутрішньо переміщені особи з Криму, зокрема, мої заступниці Дар'я Свиридова і Таміла Ташева, для яких це не просто робота - це справа життя (про мету звільнення Криму - УНІАН)" , - сказав Кориневич.

За його словами, офіс "Кримської платформи" - це майданчик для координації та комунікації громадян України, які проживають на півострові, тих громадян, які переїхали на підконтрольні уряду України території, та координування роботу іноземних держав і міжнародних організацій.

Завдання офісу: забезпечення консультаційного, експертного та інформаційного супроводу роботи "Кримської платформи", реалізація окремих заходів і стратегій деокупації та реінтеграції Криму, моніторинг та підготовка аналітики щодо ситуації в окупованому Криму, надання пропозицій та підготовка рішень для органів державної влади, і комунікація з кримчанами.

На території офісу були висаджені кримські сосни. Зеленський запросив гостей полити саджанці.

Окупація Криму Росією