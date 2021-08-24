Microsoft попередила про помилки Windows 11

Майбутні версії Windows 11 можуть бути нестабільними, повідомляє Лента.Ру.

Microsoft розіслала учасникам програми бета-тестування Insider Preview листи, в яких анонсувала вихід нових версій Windows 11. У повідомленнях фахівці корпорації помітили, що майбутні збірки можуть відрізнятися наявністю неполадок і проблем сумісності. Таким чином, в компанії рекомендували не встановлювати оновлення без особливої необхідності.

Майбутні проблеми можуть бути пов'язані з тим, що Microsoft почне поширювати фактично "справжню Windows 11". Попередні версії операційної системи мали незначні відмінності від актуальної Windows 10, тому їхня установка в більшості минула без неполадок. Інженери Microsoft попередили, що такі бета-версії будуть містити глибоші нововведення та "ранні розробки".

На цю мить доступ до попередніх версій Windows 11 мають лише учасники програми тестування цифрових продуктів Insider Preview. Реліз загальнодоступної збірки нової ОС очікується до кінця року.