СБУ під час навчань знайшла схрон сепаратистів

Під час навчань українських силовиків у лінії фронту на Донбасі було виявлено схрон бойовиків ОРДЛО зі зброєю, повідомляє Ділова столиця.

Так, Служба безпеки України спільно з ЗСУ, Нацгвардією та іншими силовиками проводить навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей з посиланням, йдеться в пресслужбі СБУ.

Наразі завершилася силова фаза навчань, тренування проходили в п'яти містах району операції Об'єднаних сил — Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов'янську і Краматорську.

У відомстві розповіли, що навчання триватимуть до початку вересня, але лише за перший тиждень вдалося не тільки відпрацювати потенційні контрдиверсійні операції з умовними зловмисниками, а й перевірити понад 5 тисяч осіб і майже 2,5 тисячі автомобілів.

Завдяки навчанням виявили схрон з військовими засобами ураження — протитанковими гранатометами, мінами, гранатами, підривниками та тисячами набоїв. В СБУ зазначають, що цей схрон облаштував у 2014 році один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь в бойових діях на боці гібридних військ РФ.

"Навчання проходять в умовах, максимально наближених до реальних, з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки і вертольота" , — вказали в СБУ.

Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних сил України, штабу Об'єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіціі, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, органів державної влади та місцевого самоврядування.