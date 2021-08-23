Україна буде залучати інвесторів через BBC Global News

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про початок інформаційної кампанії України на BBC до 30-річчя Незалежності України, метою якої є сформувати стійкий позитивний образ держави за кордоном, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Проєкт складається з чотирьох компонентів: рекламна кампанія на офіційній сторінці телеканалу bbc.com, створення на ній спеціального розділу про Україну, показ промо-ролика України на телеканалі BBC Global News в чотирьох регіонах світу і дослідження сприйняття України серед аудиторії ВВС AdScore", - йдеться в пресрелізі МЗС, оприлюдненому в понеділок увечері.

Відзначається, що сукупна аудиторія BBC Global News досягає 121 млн осіб. Повідомляється, що промо-кампанія України на ВВС триватиме до листопада. Вона розрахована на глядачів у світових фінансових і бізнес-столицях і запускається під ключові економічні події світу. Її цільова аудиторія - міжнародний бізнес, потенційні інвестори, підприємці, власники міжнародних технологічних і фінансових корпорацій.

"Мільйони людей у ​​всьому світі побачать нову Україну - країну інноваторів, інженерів, винахідників і креативних підприємців, які формують порядок денний технологічних змін не тільки в Україні, але і в регіоні. У співпраці з редакторською командою ВПС ми створюємо спеціальний розділ про Україну, відкриту для партнерства, інвестицій та міжнародних проєктів. Просування позитивного іміджу України за кордоном входить в шість ключових пріоритетів нашої Стратегії зовнішньої політики", - цитує пресслужба главу зовнішньополітичного відомства України, анонсуючи старт кампанії.

Також зазначається, що проєкт реалізується спільними зусиллями держави та бізнесу, щоб у світі Україну асоціювали з технологіями та інноваціями, новими економічними можливостями, перспективами інвестицій. Кулеба висловив подяку всім українським компаніям, які підтримали проєкт, і запросив решту українського бізнесу взяти участь.

Креативними партнерами кампанії виступили міжнародне агентство Saatchi & Saatchi Ukraine і команда українського відеографа Назара Дороша.