Україна буде залучати інвесторів через BBC Global News

Україна буде залучати інвесторів через BBC Global News

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про початок інформаційної кампанії України на BBC до 30-річчя Незалежності України, метою якої є сформувати стійкий позитивний образ держави за кордоном, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Проєкт складається з чотирьох компонентів: рекламна кампанія на офіційній сторінці телеканалу bbc.com, створення на ній спеціального розділу про Україну, показ промо-ролика України на телеканалі BBC Global News в чотирьох регіонах світу і дослідження сприйняття України серед аудиторії ВВС AdScore", - йдеться в пресрелізі МЗС, оприлюдненому в понеділок увечері.

Відзначається, що сукупна аудиторія BBC Global News досягає 121 млн осіб. Повідомляється, що промо-кампанія України на ВВС триватиме до листопада. Вона розрахована на глядачів у світових фінансових і бізнес-столицях і запускається під ключові економічні події світу. Її цільова аудиторія - міжнародний бізнес, потенційні інвестори, підприємці, власники міжнародних технологічних і фінансових корпорацій.

"Мільйони людей у ​​всьому світі побачать нову Україну - країну інноваторів, інженерів, винахідників і креативних підприємців, які формують порядок денний технологічних змін не тільки в Україні, але і в регіоні. У співпраці з редакторською командою ВПС ми створюємо спеціальний розділ про Україну, відкриту для партнерства, інвестицій та міжнародних проєктів. Просування позитивного іміджу України за кордоном входить в шість ключових пріоритетів нашої Стратегії зовнішньої політики", - цитує пресслужба главу зовнішньополітичного відомства України, анонсуючи старт кампанії.

Також зазначається, що проєкт реалізується спільними зусиллями держави та бізнесу, щоб у світі Україну асоціювали з технологіями та інноваціями, новими економічними можливостями, перспективами інвестицій. Кулеба висловив подяку всім українським компаніям, які підтримали проєкт, і запросив решту українського бізнесу взяти участь.

Креативними партнерами кампанії виступили міжнародне агентство Saatchi & Saatchi Ukraine і команда українського відеографа Назара Дороша.

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